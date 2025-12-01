Логотип РИА URA.RU
Shot: сотни Porsche перестали заводиться в России

01 декабря 2025 в 17:33
Проблема у владельцев Porsche, в частности, якобы наблюдается в Москве и Краснодаре

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В России водители стали жаловаться на массовый сбой, из-за которого не заводятся машины марки Porsche. Об этом сообщили в соцсетях.

«Автомобили не заводятся из-за массового сбоя. Дилеры утверждают, что он произошел якобы из-за проблем со связью», — пишет telegram-канад Shot. Отмечается, что может быть и вторая возможная причина — сбой в работе заводской сигнализации. По данным канала, на проблемы с запуском авто, в частности, пожаловались водители из Москвы и Краснодара. По словам автовладельцев, проблему можно обойти, отключив аккумулятор на 10 часов. 

Ранее владельцы автомобилей марки EXEED заявили о том, что машины глохнут на ходу и самопроизвольно тормозят на большой скорости. Как сообщили в соцсетях, проблемы якобы зафиксированы у нескольких моделей, включая EXEED VX 2023 и 2024 годов выпуска, а также EXEED TLX 2024 и 2025 годов.

Комментарии (4)
  • Иван Магомедович Кацнельсон
    01 декабря 2025 18:16
    Пересядьте на гранту, там такой проблемы нет 🙃
  • 123
    01 декабря 2025 17:48
    Дистанционное воздействие ?
  • Водитель трамвая
    01 декабря 2025 17:41
    Ну все! Все на Лады! У нее только руль заклинивает, а в остальном тоже все плохо...
  • Николай
    01 декабря 2025 17:36
    Айфоны пока не глохнут.
