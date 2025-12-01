Shot: сотни Porsche перестали заводиться в России

Проблема у владельцев Porsche, в частности, якобы наблюдается в Москве и Краснодаре Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В России водители стали жаловаться на массовый сбой, из-за которого не заводятся машины марки Porsche. Об этом сообщили в соцсетях.

«Автомобили не заводятся из-за массового сбоя. Дилеры утверждают, что он произошел якобы из-за проблем со связью», — пишет telegram-канад Shot. Отмечается, что может быть и вторая возможная причина — сбой в работе заводской сигнализации. По данным канала, на проблемы с запуском авто, в частности, пожаловались водители из Москвы и Краснодара. По словам автовладельцев, проблему можно обойти, отключив аккумулятор на 10 часов.