Shot: сотни Porsche перестали заводиться в России
Проблема у владельцев Porsche, в частности, якобы наблюдается в Москве и Краснодаре
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
В России водители стали жаловаться на массовый сбой, из-за которого не заводятся машины марки Porsche. Об этом сообщили в соцсетях.
«Автомобили не заводятся из-за массового сбоя. Дилеры утверждают, что он произошел якобы из-за проблем со связью», — пишет telegram-канад Shot. Отмечается, что может быть и вторая возможная причина — сбой в работе заводской сигнализации. По данным канала, на проблемы с запуском авто, в частности, пожаловались водители из Москвы и Краснодара. По словам автовладельцев, проблему можно обойти, отключив аккумулятор на 10 часов.
Ранее владельцы автомобилей марки EXEED заявили о том, что машины глохнут на ходу и самопроизвольно тормозят на большой скорости. Как сообщили в соцсетях, проблемы якобы зафиксированы у нескольких моделей, включая EXEED VX 2023 и 2024 годов выпуска, а также EXEED TLX 2024 и 2025 годов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Иван Магомедович Кацнельсон01 декабря 2025 18:16Пересядьте на гранту, там такой проблемы нет 🙃
- 12301 декабря 2025 17:48Дистанционное воздействие ?
- Водитель трамвая01 декабря 2025 17:41Ну все! Все на Лады! У нее только руль заклинивает, а в остальном тоже все плохо...
- Николай01 декабря 2025 17:36Айфоны пока не глохнут.