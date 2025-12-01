Мороз и уроки: температурные пороги для отмены занятий в школе

При особо сильных морозах школьники могут оставаться дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Декабрь встретил россиян настоящими морозами. Во многих регионах температура упала до минусовых значений, у Байкала столбик термометра показывает -20 градусов, а в некоторых якутских городах морозы достигают -50 градусов. И пока синоптики прогнозируют приближающиеся холода, URA.RU расказывает, при какой температуре школьники могут остаться дома и не идти в школу.

Погодные условия для отмены занятий

Каждая школа самостоятельно решает, отменять ли уроки или нет из-за погоды Фото: Илья Московец © URA.RU

Если температура за окном опускается слишком низко, в школах могут объявить актировку — отмену учебных занятий из-за неблагоприятных погодных условий. На федеральном уровне вопрос об отмене занятий не поднимается, ведь на погоду, помимо температуры и ветра, влияют также уровень влажности и климатические нормы региона.

Поэтому соответствующий документ подготавливают власти каждого конкретного региона. Ведь если в Москве 30-градусные морозы можно назвать аномалией, то для жителей Якутии это — обычная зима.

Но окончательное решение остается за местным управлением образования или конкретной школой. Так что гарантированно убедиться в освобождении от занятий можно на сайте учебного заведения.

При какой температуре отменяют уроки в школе

Разные классы освобождаются от занятий при разной температуре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Занятия первыми отменяют для младших классов. Учащиеся с 1 по 4 классов освобождаются от занятий в большинстве регионов России, когда температура за окном опускается до -25... -28 градусов. Для сибирских младшеклассников порог температуры -28 градусов, а для жителей Якутии — -30 градусов.

Затем идут учащиеся средних классов. Ученики с 5 по 9 класс остаются дома, если столбик термометра опускается до -28... -30 градусов. В Сибири средние классы не идут в школу при температуре -35 градусов, а в Якутии — при температуре -48 градусов.

Для старшеклассников пороги отмены занятий значительно ниже. 10 и 11 класс может оставаться дома, только если температура опустится ниже -30 градусов. Сибирские выпускники остаются дома только при температуре ниже -40 градусов, а Якутские старшеклассники — только если столбик термометра опустится до -50 градусов.

Не стоит забывать и про другие погодные условия, влияющие на отмену уроков. Например — скорость ветра. При особенно сильных порывах школы также могут отменить занятия, даже если температура не опустилась на необходимые значения.

Как узнать, что уроки отменили

Поскольку каждое учебное заведение самостоятельно решает, отменять уроки или нет, о решении можно узнать на официальном сайте школы. Также обычно учителя отправляют информацию об отмене уроков в мессенджеры и чаты родителей.

Какая температура должна быть в школе зимой

Температура в школе не должна опускаться ниже -18 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для температуры внутри классов существуют нормы, установленные СанПиНом. По закону, в учебных классах, лабораториях, кабинетах, столовой и библиотеке температура должна оставаться на уровне +18... +24 градусов. Если внутри помещений становится холоднее — школа обязана приостановить занятия. Иначе ученики или родители могут пожаловаться в Роспотребнадзор.

Работает ли школа в морозы

Если родители хотят отправить школьников на уроки даже в мороз — они могут это сделать. Ведь сами школы работают, несмотря на холод. В таком случае с учениками проведут обычные занятия. Единственное условие — уроки физкультуры должны проводиться в зале. Родителям учащихся начальных классов в такие дни необходимо обеспечить их сопровождение в школу и обратно.