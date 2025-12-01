Филиппо: заявления НАТО об ударах по России — полное безумие

«Полное безумие! Знаменитый „оборонительный альянс“ так оправдывает свой переход к „наступлению“», — написал Филиппо в соцсети Х. Он выразил уверенность в том, что для начала боевых действий может быть использован практически любой предлог. В качестве примера политик привел теракт на «Северных потоках». Филиппо также призвал к выходу Франции из НАТО. По его мнению, альянс должен был прекратить свое существование вместе с окончанием холодной войны и роспуском Организации Варшавского договора (ОВД). Политик считает, что НАТО оправдывает свое существование за счет создания врагов и развязывания войн.