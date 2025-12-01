Филиппо: заявления НАТО об ударах по России — полное безумие
Французский политик считает, что НАТО оправдывает существование за счет создания врагов
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал полным безумием заявления председателя военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне. Заявления связаны с возможностью военного конфликта между НАТО и Россией.
«Полное безумие! Знаменитый „оборонительный альянс“ так оправдывает свой переход к „наступлению“», — написал Филиппо в соцсети Х. Он выразил уверенность в том, что для начала боевых действий может быть использован практически любой предлог. В качестве примера политик привел теракт на «Северных потоках». Филиппо также призвал к выходу Франции из НАТО. По его мнению, альянс должен был прекратить свое существование вместе с окончанием холодной войны и роспуском Организации Варшавского договора (ОВД). Политик считает, что НАТО оправдывает свое существование за счет создания врагов и развязывания войн.
Адмирал Каво Драгоне в интервью газете Financial Times допустил возможность рассмотрения альянсом проекта нанесения упреждающего удара по России. По его словам, такой удар мог бы рассматриваться как оборонительное действие.
В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о том, что не исключает возможности сбивания российских военных самолетов в случае их появления в воздушном пространстве Европы. Примечательно, что ранее глава государства высказывался на эту тему с противоположной позицией.
