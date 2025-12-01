В деле продюсера «Ласкового мая» всплыл поддельный договор с Шатуновым
Оригинальный документ был подписан в 2013-м, однако речь там шла о другом
Фото: Илья Московец © URA.RU
Продюсеру «Ласкового мая» Андрею Разину, который объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере с деньгами поэта Сергея Кузнецова, могут добавить второй эпизод преступления из-за подделки договора с певцом Юрием Шатуновым. Об этом говорится в материалах дела.
«Договор от 2025 года не является оригиналом и сделан на основании оригинального первого двухстраничного документа путем раскрепления страниц и прикрепления к ним других текстов», — пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела. Отмечается, что оригинал подписан в 2013-м, но там идет речь только о предоставлении певцом продюсеру права на разглашение в СМИ информации о делах музыкальной группы. В связи с этим, как утверждает издание, хотят провести проверку и возбудить уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Ранее URA.RU сообщало, что в рамках уголовного дела против продюсера Андрея Разина установлен размер материального ущерба — приблизительно 500 млн рублей. Дело было возбуждено в 2021 году в связи с присвоением денежных средств, которые полагались поэту Сергею Кузнецову в качестве лицензионного вознаграждения за исполнение его песен. Кроме того, у Разина нашли огромные долги в России.
