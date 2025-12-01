В Саудовской Аравии подписано соглашение об отмене визового режима с РФ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия подписала историческое соглашение с Саудовской Аравией об отмене виз для граждан обеих стран. Это решение направлено на значительное увеличение туристического потока и укрепление двусторонних связей.

Параллельно с этим активизировалось прямое авиасообщение: рейсы аравийских авиакомпаний летают из Москвы, также планируется запуск полетов для двух или трех российских компаний. Власти также работают над запуском рейсов из Махачкалы и расширением географии полетов, что в комплексе с новой визовой политикой открывает широкие возможности для туристов, паломников и делового сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией. Подробнее о новом туристическом направлении для россиян — в материале URA.RU.

Карта путешествия из России и стран СНГ в Саудовскую Аравию Фото: URA.RU

Россия и Саудовская Аравия ввели режим безвизового въезда

На российско-саудовском деловом форуме в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) было подписано межправительственное соглашение об отмене визовых требований для обладателей всех видов паспортов.

Как сообщают российские СМИ, присутствовавшие на церемонии, от российской стороны документ подписал вице-премьер Александр Новак. Также в столице Саудовской Аравии состоялось заседание межправительственной комиссии, посвященное вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

Новак в ходе форума конкретизировал ожидаемый эффект от отмены виз. Он заявил, что это соглашение станет «позитивным моментом» для увеличения туристического потока, который, по его данным, вырос почти в три раза за прошлый год. Рейсы из Эр-Рияда в московское «Внуково» выполняет авиакомпания Flynas с 1 августа, а нацперевозчик Saudia в октябре начал полёты в «Шереметьево», при этом Новак подтвердил готовность обсуждать дальнейшее расширение географии полётов.

Где находится Саудовская Аравия

Саудовская Аравия находится на территории Аравийского полуострова. Государство имеет общие границы с несколькими странами: Иорданией, Ираком, Кувейтом, Катаром, Бахрейном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Оманом и Йеменом. Столицей Саудовской Аравии является город Эр-Рияд. Среди наиболее значимых мест в стране — Мекка и Медина, которые считаются священными городами для мусульман.

Российские компании могут начать летать в Саудовскую Аравию

В перспективе прямые рейсы в Саудовскую Аравию смогут выполнять две–три российские авиакомпании. На это рассчитывает Новак. В эфире телеканала «Россия 24» он сообщил, что Москва и Эр-Рияд договорились в ближайшее время детально проработать данный вопрос. По его словам, помимо этого ведутся переговоры о расширении перечня маршрутов, по которым смогут осуществлять полеты российские и саудовские авиаперевозчики.

Детали запуска рейсов: расписание, динамика цен и экспертные оценки

Saudia Airlines запустит прямые рейсы из Эр-Рияда в Москву с 17 октября Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

С 17 октября авиакомпания Saudia Airlines начала осуществлять полеты из Эр-Рияда в московский аэропорт Шереметьево. Рейсы осуществляются три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям — на самолетах Airbus A320. Стоимость билетов на первые рейсы с возвратом через неделю начиналась от 34 тысяч рублей.

Что касается авиакомпании Flynas, то на старте продаж билеты стоили от 28,4 тысячи рублей. Однако в настоящее время цены на первые вылеты существенно выросли: перелет туда и обратно с 1 по 8 августа обходился в сумму от 68 тысяч рублей. В начале сентября стоимость билетов с возвратом через неделю составит 46,7 тысячи рублей, а в октябре — от 40 тысяч рублей за перелет туда и обратно.

Эксперты считают, что появление прямых авиарейсов будет способствовать увеличению продаж туристических путевок в Саудовскую Аравию. Кроме того, это может повысить интерес саудовских туристов к путешествиям в Россию. В туристической компании «Интурист» отметили, что запуск рейсов, безусловно, стимулирует рост въездного туристического потока, поскольку многие партнеры из Саудовской Аравии уже второй год ожидают открытия прямого авиасообщения.

Стоимость перелета: цены на январь 2026 года

Цены на зимние рейсы могут меняться в зависимости от сезона Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На основе анализа доступных рейсов из Москвы в Джидду на конкретную дату — 21 января 2026 года — видно, что стоимость и условия перелета могут существенно различаться. Например, самый дешевый вариант с одной пересадкой начинается от 21 547 рублей без багажа, а самый быстрый перелет это 11 часов в пути, обойдется уже от 31 201 рублей с багажом. При этом цены и расписания, указанные для этой зимней даты, являются актуальными на момент планирования и могут значительно меняться в зависимости от сезона, спроса и времени бронирования.

Авиарейсы Махачкала — Джидда

Первый регулярный авиарейс из Махачкалы в Саудовскую Аравию планируется 3 декабря 2025 года. Согласно информации, предоставленной Министерством транспорта РФ, отечественная авиакомпания планирует осуществлять перелеты по маршруту Махачкала — Джидда с периодичностью два раза в неделю.

Продолжительность полета будет составлять от четырех до четырех с половиной часов. Помимо этого, еженедельно будет выполняться рейс из Минеральных Вод. Реализация проекта проходит при сотрудничестве с «Национальной Хадж Компанией», отметили в telegram-канале Минтранса РФ.

Открытие авиасообщения стало результатом скоординированных усилий регулятора, авиаперевозчика, Хадж-миссии России и авиационных властей Саудовской Аравии, отметили в Минтрансе. Также было подчеркнуто, что достижение договоренности об организации прямых авиарейсов со страной стало возможным после двух лет работы ведомства совместно с Росавиацией.

Из каких стран СНГ летают рейсы в Эр-Рияд

Из большинства городов СНГ прямые рейсы пока отсутствуют Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из столицы Азербайджана в Эр-Рияд можно долететь напрямую с комфортом. Прямые рейсы из Баку выполняют несколько авиакомпаний, включая саудовские лоукостеры и национального перевозчика AZAL, а время в пути составляет около трёх часов, что делает этот маршрут самым удобным в регионе.

Из многих других столиц, например, из Ташкента Узбекистан, прямых рейсов в Эр-Рияд, увы, пока нет. Маршрут всегда будет лежать через один из крупных хабов.

Восстановление авиасообщения с Саудовской Аравией

Прямое регулярное авиасообщение было возобновлено между РФ и Саудовской Аравией 1 августа 2025 года. Оно было прервано в 2020 году из-за пандемии.

Предполагалось, что открытие прямого авиасообщения предоставит российским туристам, паломникам и бизнесменам возможность летать в Саудовскую Аравию без утомительных пересадок в третьих странах. Это должно было сделать путешествие в королевство быстрее и комфортнее, открыв прямой доступ к его ключевым городам и деловым центрам.