Радиостанция «Судного дня» передала сразу два загадочных сообщения

Радио «Судного дня» передало слова «зоопарк» и «плюшоввод»
01 декабря 2025 в 16:28
Оба слова уже звучали в передачах радиостанции в апреле 2023 года

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Радиостанция «Судного дня» передала необычное сообщение, состоящее из двух слов: «зоопарк» и «плюшоввод». Об этом сообщает telegram-канал «УВБ-76 логи».

«НЖТИ 36590 ЗООПАРК 1144 6637 ПЛЮШОВВОД 7614 6467», — прозвучало в эфире в 11:22 по московскому времени. Двойная шифровка стала особенно интересной на фоне текущих переговоров между Украиной и США. Оба слова уже звучали в передачах радиостанции в апреле 2023 года. 

Радио «Судного дня» 27 ноября зафиксировало три таинственных сообщения. Они были переданы в 11:22, 13:10 и 14:29 по московскому времени. В эфире прозвучали слова «разгонистый», «лордочар» и «математичка», а также были зафиксированы различные числовые последовательности.

