Оба слова уже звучали в передачах радиостанции в апреле 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Радиостанция «Судного дня» передала необычное сообщение, состоящее из двух слов: «зоопарк» и «плюшоввод». Об этом сообщает telegram-канал «УВБ-76 логи».

«НЖТИ 36590 ЗООПАРК 1144 6637 ПЛЮШОВВОД 7614 6467», — прозвучало в эфире в 11:22 по московскому времени. Двойная шифровка стала особенно интересной на фоне текущих переговоров между Украиной и США. Оба слова уже звучали в передачах радиостанции в апреле 2023 года.