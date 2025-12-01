Логотип РИА URA.RU
Ефимов: в Москве за шесть лет построено 26 зданий для полицейских и пожарных

01 декабря 2025 в 17:10
Общая площадь объектов около 160 тысяч квадратных метров

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Москве за последние шесть лет было построено 26 современных зданий для сотрудников полиции и пожарной службы Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

«С 2020 года на территории Москвы за счет городского бюджета построено 26 объектов по программе „Безопасный город“», — передает слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса. Общая площадь объектов около 160 тысяч квадратных метров.

Среди наиболее значительных объектов — комплекс в районе Очаково-Матвеевское, который включает два здания общей площадью около 60 тысяч квадратных метров, предназначенные для полка полиции и отряда специального назначения. Внутри комплекса предусмотрены кабинеты, архивные помещения и казарменный блок, а также учебно-тренировочная база с залами для занятий стрельбой и спортзалов.

Особое внимание уделяется новым объектам в Новой Москве, где было построено 13 зданий: 11 для пожарной службы и два для полиции. В 2024 году в этом районе открыли четыре пожарных депо, способных обслуживать 16 автомобилей. Одно из таких депо в Коммунарке занимает площадь 4,2 тысячи квадратных метров. На западе столицы также было возведено новое пожарное депо в Тропарево-Никулине на пять автомобилей, которое дополнительно оборудовано учебно-тренировочной башней.

