Ефимов: в Москве за шесть лет построено 26 зданий для полицейских и пожарных

Общая площадь объектов около 160 тысяч квадратных метров Фото: Илья Московец © URA.RU

В Москве за последние шесть лет было построено 26 современных зданий для сотрудников полиции и пожарной службы Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

«С 2020 года на территории Москвы за счет городского бюджета построено 26 объектов по программе „Безопасный город“», — передает слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса. Общая площадь объектов около 160 тысяч квадратных метров.

Среди наиболее значительных объектов — комплекс в районе Очаково-Матвеевское, который включает два здания общей площадью около 60 тысяч квадратных метров, предназначенные для полка полиции и отряда специального назначения. Внутри комплекса предусмотрены кабинеты, архивные помещения и казарменный блок, а также учебно-тренировочная база с залами для занятий стрельбой и спортзалов.

Продолжение после рекламы