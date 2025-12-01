Двойная пенсия в декабре 2025: кто и когда получит выплаты досрочно

В декабре пенсионерам придет больше денег, чем обычно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за продолжительных новогодних каникул график выплат пенсий и социальных пособий в декабре 2025 года изменится. Многие россияне получат деньги за январь 2026 года досрочно — уже в конце декабря. URA.RU публикует полный разбор нового графика пенсий на декабрь 2025 года.

Почему в декабре пенсия придет дважды

Существует четкое правило: если дата выплаты пенсии или пособия выпадает на официальный нерабочий праздничный день, средства должны быть перечислены заранее. Поскольку новогодние каникулы в 2026 году продлятся с 31 декабря по 11 января, все выплаты, запланированные на этот период, будут переведены пенсионерам и получателям пособий до наступления праздников.

Будет ли 13-я пенсия в декабре 2025

В социальных сетях продолжают распространяться слухи о специальной дополнительной, «13-й» пенсии в декабре. В Социальном фонде России официально опровергают эту информацию, подчеркивая, что вторая пенсия, которую люди получат в декабре, — это выплата за январь. Досрочная выплата производится автоматически: пенсионерам не требуется писать никаких заявлений, чтобы получить январскую пенсию в декабре.

График выплат пенсий в декабре 2025 года

Пенсия за декабрь придет в первые 11 дней месяца, согласно графику. Затем, 24-25 декабря, пенсионеры получат январскую выплату, а 26-29 декабря — основную часть. Сроки выплаты декабрьской пенсии через банки в регионах следующие:

Санкт-Петербург: 4, 10, 18 и 22 декабря.

Нижегородская область: выплаты производятся в период с 4 по 24 декабря.

Республика Татарстан: выплаты производятся в период с 12 по 22 декабря.

Краснодарский край: выплаты начинаются с 12 декабря.

Воронежская область: выплаты производятся в период с 4 по 25 декабря.

Ростовская область: 10, 16 и 23 декабря.

Красноярский край: 15 и 19 декабря.

Вологодская область: 10, 12, 15 и 21 декабря.

Свердловская область — до 27 декабря.

Для Москвы и Подмосковья действует собственный график выплат через банки:

3, 4 декабря — выплаты по установленному графику.

5 декабря — досрочное перечисление выплат, причитающихся за 5 и 7 декабря.

6, 8-11 декабря — выплаты по установленному графику.

12 декабря — досрочное перечисление выплат, причитающихся за 12 и 14 декабря.

13, 15-18 декабря — выплаты по установленному графику.

Индексация пенсии в декабре 2025

Нужно отметить, что январская пенсия придет уже в проиндексированном размере, это ключевой момент декабрьских досрочных выплат. С 1 января 2026 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,6%. Социальные пенсии вырастут на 6,8%. Таким образом, та сумма, которую пенсионеры получат в конце декабря, будет уже увеличена с учетом этой индексации.

Средний размер страховой пенсии по старости после индексации превысит 27 000 рублей.

Стоимость пенсионного балла вырастет до 156,33 рубля, фиксированная выплата — до 9 557,96 рубля.

Кроме того, с 1 декабря увеличение фиксированной выплаты ждет пенсионеров, которым в ноябре исполнилось 80 лет, а также тех, кого признали инвалидами I группы. При наличии иждивенцев выплата увеличивается дополнительно.

Выплата детских пособий в декабре 2025 года

В декабре получателям на карту «МИР» пособия будут перечислены дважды. Первая выплата, за ноябрь, поступит в начале месяца. Вторая, за декабрь, будет произведена до 30 декабря 2025 года.

Для тех, кто получает деньги через почту, выплаты пройдут с 3 по 22 декабря в зависимости от региона проживания. Полное завершение всех выплат за декабрь запланировано не позднее 25 января 2026 года.

Основные даты выплат приходятся на начало месяца. 3 декабря перечислят единое пособие на детей до 17 лет, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет и пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

5 декабря будет произведена ежемесячная выплата из средств материнского капитала на детей до 3 лет. 8 декабря получат пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающие родители.

Пособие по безработице в декабре 2025

Выплата пособия по безработице не привязана к единой для всех дате. Сроки перечисления определяются индивидуально для каждого получателя и зависят от двух основных моментов:

От какой даты вам был присвоен статус безработного.

Когда именно вы подали соответствующее заявление в Центр занятости населения (ЦЗН).

Пособие начисляется за все дни, начиная с момента официального признания вас безработным. После утверждения выплаты средства обычно зачисляются на указанную банковскую карту в течение нескольких рабочих дней, чаще всего — не позднее пяти.

Что делать при задержке пенсии

Не стоит волноваться, если выплата не пришла вовремя. Прежде всего, проверьте баланс и смс-уведомления — переводы часто приходят вечером. Убедитесь также в отсутствии технических проблем у банка. Задержка на 1-2 дня обычно объясняется тремя причинами: выходными, сбоями в системе банка или заминками на стороне Социального фонда.

