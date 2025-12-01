В российских городах массово вводят туристический налог

Решение о введении налога, в частности, обосновывают внесением вклада в развитие инфраструктуры Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В 2026 году ряд российских городов введут туристический налог. Среди них — Воронеж, Нижний Новгород, Ижевск, Курск, а также несколько населенных пунктов Самарской области, включая Самару, Тольятти и Жигулевск. Решения о введении налога были приняты в ноябре соответствующими городскими думами, пишут в СМИ.

«Ставка налога в этих городах составит 2% от налоговой базы (стоимости услуг по временному проживанию без НДС, но не менее 100 рублей за сутки), за исключением Самары и Тольятти», — пишет издание «Ведомости». Кроме того, в Самаре ставка составит 1%, а в Тольятти — 1% в туристический сезон, который длится с апреля по сентябрь, и 0,5% в остальные месяцы.