В российских городах массово вводят туристический налог
Решение о введении налога, в частности, обосновывают внесением вклада в развитие инфраструктуры
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В 2026 году ряд российских городов введут туристический налог. Среди них — Воронеж, Нижний Новгород, Ижевск, Курск, а также несколько населенных пунктов Самарской области, включая Самару, Тольятти и Жигулевск. Решения о введении налога были приняты в ноябре соответствующими городскими думами, пишут в СМИ.
«Ставка налога в этих городах составит 2% от налоговой базы (стоимости услуг по временному проживанию без НДС, но не менее 100 рублей за сутки), за исключением Самары и Тольятти», — пишет издание «Ведомости». Кроме того, в Самаре ставка составит 1%, а в Тольятти — 1% в туристический сезон, который длится с апреля по сентябрь, и 0,5% в остальные месяцы.
С 1 января 2025 года турналог начал действовать в Екатеринбурге, он составляет 1% от стоимости номера в гостинице или койко-места в хостеле без учета НДС. То есть порядка 100 рублей с человека. Деньги, полученные в 2025 году Екатеринбургом с турналога, ушли на проведение Дня города, Ural Music Night, гастрофестиваля «Виноград».
