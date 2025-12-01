В России назвали лучшие бренды мебели и товаров для дома

Эксперты конкурса определили лучшие бренды мебели из почти тысячи заявок Фото: Илья Московец © URA.RU

В России определили лучших производителей мебели и товаров для дома. Компания «Авито» объявила 40 победителей ежегодной премии «Мебель года», отобрав лидеров конкурса из почти тысячи заявок. Отраслевая награда вручается производителям, дизайнерам и специалистам в области декора, сообщили URA.RU пресс-службе компании.

«Мы видим продолжающийся тренд — россияне все чаще уделяют внимание декору и уюту дома. Сильнее всего за месяц выросли продажи новых предметов интерьера — на 51%, на втором месте — лампы и торшеры (+27%), замыкают тройку лидеров по продажам кухонные гарнитуры (+13%). Благодаря премии мы помогаем обеим сторонам построить доверительный диалог на долгие годы вперед, чтобы покупателям было легко находить качественную мебель, а производителям — удерживать и повышать стандарты качества», — отметил руководитель категории «Мебель и Интерьер» на «Авито» Никита Ткачев.

Победителями конкурса второй год подряд стали волгодонская компания A-A Mebel и краснодарский производитель A-M. Также в специальных номинациях, посвященных самому большому количеству добавлений в «Избранное» и продажам с доставкой, лидерами стали питерская компания «ВМ-Мебель» и саратовская «SarСад».

Заявки на участие в конкурсе принимались в течение шести месяцев — список финалистов был объявлен в октябре. При оценке заявок эксперты премии уделяли внимание дизайну и эргономике, а также общему качеству изделий и практической пользе. При этом 40% заявок в шорт-листе подчеркивали экологичность, использование натуральных или «эко-осознанных» материалов, а примерно 43% проектов делали акцент на дизайне и эстетике.