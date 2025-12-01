ВТБ планирует отправить на дивиденды половину прибыли за 2025 год

По словам Костина, не менее четверти от чистой прибыли планируют направить на дивиденды Фото: Роман Наумов © URA.RU

По итогам 2025 года ВТБ планирует выплатить дивиденды, объем которых может составить до 50% от чистой прибыли. Об этом заявил глава банка Андрей Костин рассказал в интервью.

«Высчитаем, сколько нам по капиталу надо, и не меньше четверти чистой прибыли заплатим», — сказал Костин в разговоре с Reuters, отметив, что объем составит от четверти до половины прибыли. Он добавил, что пока топ-менеджмент не рассчитал объем. По итогам 2025 года ВТБ рассчитывает получить чистую прибыль в размере около 500 миллиардов рублей.