ВТБ планирует отправить на дивиденды половину прибыли за 2025 год

01 декабря 2025 в 16:51
По словам Костина, не менее четверти от чистой прибыли планируют направить на дивиденды

Фото: Роман Наумов © URA.RU

По итогам 2025 года ВТБ планирует выплатить дивиденды, объем которых может составить до 50% от чистой прибыли. Об этом заявил глава банка Андрей Костин рассказал в интервью.

«Высчитаем, сколько нам по капиталу надо, и не меньше четверти чистой прибыли заплатим», — сказал Костин в разговоре с Reuters, отметив, что объем составит от четверти до половины прибыли. Он добавил, что пока топ-менеджмент не рассчитал объем. По итогам 2025 года ВТБ рассчитывает получить чистую прибыль в размере около 500 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что ВТБ получил разрешение от Банка России на проведение второй специальной реорганизации, которая позволит банку вывести с баланса активы и обязательства, замороженные из-за санкций, на сумму около 900 миллионов долларов (примерно 70 миллиардов рублей).  Об этом сообщил первый заместитель председателя банка Дмитрий Пьянов.

