Россия и Саудовская Аравия договорились о прямых рейсах
01 декабря 2025 в 17:44
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о возможности двум или трем российским авиакомпаниям выполнять прямые рейсы в Саудовскую Аравию. В беседе с Александрой Суворовой в эфире телеканала «Россия 24» он сообщил, что Москва и Эр-Рияд договорились в ближайшее время проработать данный вопрос. По его словам, также ведется обсуждение расширения числа маршрутов, по которым смогут осуществлять полеты как российские, так и саудовские авиаперевозчики.
