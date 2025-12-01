Россия и Саудовская Аравия договорились о прямых рейсах

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о возможности двум или трем российским авиакомпаниям выполнять прямые рейсы в Саудовскую Аравию. В беседе с Александрой Суворовой в эфире телеканала «Россия 24» он сообщил, что Москва и Эр-Рияд договорились в ближайшее время проработать данный вопрос. По его словам, также ведется обсуждение расширения числа маршрутов, по которым смогут осуществлять полеты как российские, так и саудовские авиаперевозчики.