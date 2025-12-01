Ущерб от пожара на базе отдыха под Курганом может составлять до 12 млн рублей
На базе отдыха «Стрелец» под Курганом сгорело все имущество
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Утром в поселке Увал под Курганом произошел пожар на базе отдыха. Огонь уничтожил административное здание и оборудование, а предварительный ущерб оценили в 10-12 миллионов рублей. Редакция URA.RU собрала всю информацию о пожаре, известную к этому часу, в одном материале.
Начало пожара
В поселке Увал около 6:00 утра произошло возгорание на базе отдыха «Стрелец». Пожар был ликвидирован спустя час. Информацию подтвердили в пресс-центре МЧС по Курганской области, а также сообщили, что пострадавших нет.
Последствия
В результате пожара полностью сгорело административное здание базы. В помещении находился спортивный инвентарь — более 150 пар лыж, пейнтбольное и гидробольное оборудование. Здание не было застраховано, поскольку не является капитальным строением, пояснил директор базы Владимир Савин порталу oblast45.ru.
Мнение собственника
В разговоре с корреспондентом URA.RU собственник базы отдыха Андрей Петров рассказал, что возгорание могло быть умышленным поджогом. По словам предпринимателя, электрооборудование было исправно, поэтому пожар не мог произойти сам по себе. Он также отметил большие финансовые потери и уничтожение всего оборудования. По предварительным оценкам ущерб составляет от 5 до 12 миллионов рублей.
Расследование причин
Сотрудники МЧС и дознаватели МВД проводят совместную проверку и расследование причин пожара. С места происшествия изъяли видео с камер видеонаблюдения, включая записи с соседних улиц. Владелец базы отдыха надеется, что на кадрах удастся увидеть злоумышленников и найти их по горячим следам. В пресс-службу регионального МЧС направлен официальный запрос. Ответ ожидается.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!