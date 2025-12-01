Логотип РИА URA.RU
Сетевой супермаркет закрывает единственный магазин в Кургане. Фото

01 декабря 2025 в 19:30
Фото: Ярослава Махова © URA.RU

В Кургане прекратит работу магазин федеральной сети супермаркетов Marafett. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Магазин, который работал в городе около семи лет, завершает свою деятельность 1 декабря.

«Магазин Marafett в Кургане работает последний день. Затем филиал федеральной сети, которая распространена по 10 регионам России, закроется», — передал корреспондент URA.RU. 

До открытия магазина Marafett в этом помещении около трех лет располагался парфюмерный супермаркет «Пальмира». Marafett — федеральная торговая сеть магазинов формата дрогери, которая предлагает товары повседневного спроса. Компания работает на рынке с 2016 года и насчитывает более 200 торговых точек в 10 регионах России.

Ранее в Кургане прекратил работу филиал магазина канцтоваров «Армада» на улице Гоголя: витрины опустели, а торговое оборудование было выставлено на продажу, при этом другой филиал сети на улице К. Мяготина продолжает работать. Тогда сообщалось, что точка на Гоголя закроется в конце октября из ‑за переезда, теперь в городе прекращает работу и магазин федеральной сети Marafett.

Закрытие магазина запланировано на 1 декабря

Фото: Ярослава Махова © URA.RU

Комментарии (1)
  • Пенсионер
    01 декабря 2025 19:59
    Вы, очень большая просьба к Вам, не закрывайте, пожалуйста, магазин *Светофор" на Увале!!!!! Это последний рубеж для выживания нас, пенсионеров!!! Без него нам, пенсионерам, смерть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
