Сетевой супермаркет закрывает единственный магазин в Кургане. Фото
В Кургане закрывается сетевой магазин товаров для дома, бытовой химии и косметики
Фото: Ярослава Махова © URA.RU
В Кургане прекратит работу магазин федеральной сети супермаркетов Marafett. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Магазин, который работал в городе около семи лет, завершает свою деятельность 1 декабря.
«Магазин Marafett в Кургане работает последний день. Затем филиал федеральной сети, которая распространена по 10 регионам России, закроется», — передал корреспондент URA.RU.
До открытия магазина Marafett в этом помещении около трех лет располагался парфюмерный супермаркет «Пальмира». Marafett — федеральная торговая сеть магазинов формата дрогери, которая предлагает товары повседневного спроса. Компания работает на рынке с 2016 года и насчитывает более 200 торговых точек в 10 регионах России.
Ранее в Кургане прекратил работу филиал магазина канцтоваров «Армада» на улице Гоголя: витрины опустели, а торговое оборудование было выставлено на продажу, при этом другой филиал сети на улице К. Мяготина продолжает работать. Тогда сообщалось, что точка на Гоголя закроется в конце октября из ‑за переезда, теперь в городе прекращает работу и магазин федеральной сети Marafett.
Закрытие магазина запланировано на 1 декабря
Фото: Ярослава Махова © URA.RU
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- Пенсионер01 декабря 2025 19:59Вы, очень большая просьба к Вам, не закрывайте, пожалуйста, магазин *Светофор" на Увале!!!!! Это последний рубеж для выживания нас, пенсионеров!!! Без него нам, пенсионерам, смерть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!