Экс-замглавы курганского округа ушла на понижение

Бывшая заместитель главы Притобольного округа округа (Курганская область) Валентина Кононыхина перешла на другую должность, став исполняющей обязанности начальника отдела по социальной политике в администрации. Примечательно, что структуру она возглавила в совершенно другом муниципалитете — Звериноголовском. Об этом корреспонденткам URA.RU сообщают источники, близкие к властям.

«Валентина Кононыхина, имея большой опыт работы в социальной сфере, приступила к новым обязанностям с января 2025 года. В ее задачи входит координация вопросов социальной защиты населения, поддержка уязвимых категорий и взаимодействие с учреждениями образования и здравоохранения», — рассказывают URA.RU источники.

По одной из версий, уход из администрации Притобольного округа произошел из-за конфликта Кононыхиной со своим начальником — врио главы Павлом Санкиным. Источники утверждают, что чиновники не смогли сработаться.

Корреспондентка URA.RU попыталась получить комментарий от администрации Притобольного и Звериноголовских округов. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.