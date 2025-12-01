Курганский губернатор Шумков вручил особые награды многодетным матерям. Фото
Курганский губернатор Шумков заявил, что воспитание важнее образования
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Губернатор Курганской области Вадим Шумков 1 декабря в Кургане наградил многодетных матерей региональным знаком отличия «Материнская слава», а двум супружеским парам вручил орден «Родительская слава». Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.
Губернатор Шумков вручил награды многодетным матерям
Фото: tg-канал «силаVправде (V. Шумков)»
«Сегодня наградили наших уважаемых многодетных мам, отмеченных региональным знаком отличия „Материнская слава“. Две семьи получили орден „Родительская слава“. Им отмечены семья Дмитриевых, Александр Анатольевич и Анастасия Сергеевна, из Каргапольского округа, и семья Сотниковых, Алексей Валерьевич и Ольга Юрьевна, из Кургана, сын которых сейчас защищает Родину», — пишет Шумков в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».
Отдельно отмечено, что одна из запланированных к награждению мам — Светлана Добрыдина из Кетовского округа — не смогла лично присутствовать на церемонии. Причиной стало рождение 26 ноября дочери, которая стала шестым ребенком в семье. Региональные власти заявили, что знак отличия «Материнская слава» передадут многодетной матери позднее.
- Инна01 декабря 2025 19:50Здорово, что у нас награждают многодетных мам. Быть мамой это очень не простой труд, а быть многодетной мамой особенно. Поэтому награда полностью заслуженная. Поздравляю!
- Влада01 декабря 2025 19:47Эти семьи настоящий пример для всех. Особенно меня приятно поразила Светлана Добрыдина, у которой на свет появился шестой ребенок. Это очень круто. Мои искренние поздравления! Пусть девочка растет здоровой и счастливой.
- Синицина01 декабря 2025 19:45Поздравляю всех мамочек с этим прекрасным праздником! И конечно же многодетные семьи, которые поздравил сегодня губернатор!