Курганский губернатор Шумков заявил, что воспитание важнее образования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 1 декабря в Кургане наградил многодетных матерей региональным знаком отличия «Материнская слава», а двум супружеским парам вручил орден «Родительская слава». Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

Губернатор Шумков вручил награды многодетным матерям Фото: tg-канал «силаVправде (V. Шумков)»

«Сегодня наградили наших уважаемых многодетных мам, отмеченных региональным знаком отличия „Материнская слава“. Две семьи получили орден „Родительская слава“. Им отмечены семья Дмитриевых, Александр Анатольевич и Анастасия Сергеевна, из Каргапольского округа, и семья Сотниковых, Алексей Валерьевич и Ольга Юрьевна, из Кургана, сын которых сейчас защищает Родину», — пишет Шумков в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».