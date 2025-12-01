В долгожданном продолжении «Смуты» улучшили геймплей благодаря отзывам игроков

Игра «Земский собор» получила новые уровни сложности на основе обратной связи Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российская студия «Сайберия Нова» представила обновление к приключенческому экшену «Земский собор», которое основано на отзывах игроков. Разработчики добавили в проект несколько уровней сложности, расширили механику захвата цели и провели работы по повышению стабильности клиента. 1 декабря нововведения презентовали на Московской международной неделе видеоигр, сообщили URA.RU в пресс-службе студии.

«Наше сообщество играло ключевую роль на каждом этапе разработки. Игроки следили за новостями, активно обсуждали игровые механики, комментировали дневники разработки и делились идеями», — рассказала продюсер студии Елизавета Майер. Она подчеркнула, что новые уровни сложности, дополнительный вариант захвата цели и другие важные улучшения удалось воплотить именно благодаря обратной связи игроков.

По данным разработчиков, с момента релиза «Земского собора» на VK Play 4 ноября пользователи оставили более 475 отзывов, большая часть из которых положительные. На основе первых откликов команда уже выпускала хотфикс и патч, в которых доработала боевую систему, улучшила стабильность и исправила ошибки в ряде квестов. В студии пояснили, что новые уровни сложности рассчитаны на разную подготовку аудитории — от новичков до опытных игроков. Сейчас рейтинг игры в VK Play составляет 7,8 баллов.

