Пермякам раскроют тайну «Вифлеемской звезды»

Появление на небосводе «Вифлеемской звезды», которая подсказала волхвам рождение Иисуса Христа, вызывает споры как среди астрономов, так и среди теологов. Что это было, и было ли вообще? Бесплатную лекцию об этом прочтет в Перми глава астрономического клуба «Телескоп», психолог Сергей Полищук (12+).

«Лекция посвящена историческому, культурному и астрономическому событию, которое связано с празднованием Рождества. Благодаря тому, что астрономы точно исследовали механику движения тел в Солнечной системе, а историки и археологи уже давно изучают достоверность библейской истории, появилась возможность исследования феномена Вифлеемской звезды. Участники лекции поймут, была ли Вифлеемская звезда реальным астрономическим явлением, почему не все жители того времени могли видеть ее, что вообще увидели волхвы на небе», — говорится в анонсе мероприятия.