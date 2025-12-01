Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В Перми 16-летний подросток убил бабушку и дядю

В Перми подросток предстанет перед судом по обвинению в убийстве родственников
01 декабря 2025 в 17:46
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Подросток взял нож и умышленно нанес несколько ударов по телу бабушки и дяди

Подросток взял нож и умышленно нанес несколько ударов по телу бабушки и дяди

Фото: Стас Этвеш © URA.RU

В Перми следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка. Он обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти двум лицам, совершенное с особой жестокостью). 

«Весной 2025 года обвиняемый находился дома в состоянии наркотического опьянения. Молодой человек задумал убийство своих бабушки и дяди, исходя из личной неприязни. Подросток взял нож и умышленно нанес несколько ударов по телу бабушки и дяди», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале. 

Родственники скончались на месте происшествия от полученных травм. На время следствия он находился в СИЗО. Сейчас следователи собрали исчерпывающую доказательную базу. Уголовное дело направлено в суд. Там его рассмотрят по существу. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал