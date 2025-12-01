В Перми 16-летний подросток убил бабушку и дядю
Подросток взял нож и умышленно нанес несколько ударов по телу бабушки и дяди
Фото: Стас Этвеш © URA.RU
В Перми следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка. Он обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти двум лицам, совершенное с особой жестокостью).
«Весной 2025 года обвиняемый находился дома в состоянии наркотического опьянения. Молодой человек задумал убийство своих бабушки и дяди, исходя из личной неприязни. Подросток взял нож и умышленно нанес несколько ударов по телу бабушки и дяди», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.
Родственники скончались на месте происшествия от полученных травм. На время следствия он находился в СИЗО. Сейчас следователи собрали исчерпывающую доказательную базу. Уголовное дело направлено в суд. Там его рассмотрят по существу.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!