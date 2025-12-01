В Перми 16-летний подросток убил бабушку и дядю

Подросток взял нож и умышленно нанес несколько ударов по телу бабушки и дяди Фото: Стас Этвеш © URA.RU

В Перми следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка. Он обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти двум лицам, совершенное с особой жестокостью).

«Весной 2025 года обвиняемый находился дома в состоянии наркотического опьянения. Молодой человек задумал убийство своих бабушки и дяди, исходя из личной неприязни. Подросток взял нож и умышленно нанес несколько ударов по телу бабушки и дяди», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.