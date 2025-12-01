В Березниках участники спецоперации получили новую льготу

Военнослужащих освободили от платы за наем жилья Фото: Илья Московец © URA.RU

В городе Березники Пермского края власти освободили участников специальной военной операции и членов их семей от взимания платы за наем жилья. Информация отражена в документе, который опубликован на официальном портале правовой информации администрации города Березники.

«Внести в таблицу перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города Березники и муниципальными учреждениями, утвержденного постановлением администрации города Березники от 03.02.2025 № 01-02-118, следующие изменения: раздел I дополнить: строкой 12(1) следующего содержания: „Освобождение от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) граждан, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей“, — сказано в документе. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его обнародования в официальном печатном издании, уточняется на портале правовой информации.