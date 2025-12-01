Логотип РИА URA.RU
Вход в Пермский зоопарк в декабре сделали бесплатным для людей с ОВЗ

Пермский зоопарк сделал бесплатным вход для людей с ОВЗ почти весь декабрь
01 декабря 2025 в 18:48
Право на бесплатный вход также предоставляется одному сопровождающему лицу

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

С 3 по 21 декабря 2025 года посетители с инвалидностью всех групп, а также люди с ограниченными возможностями здоровья смогут бесплатно посетить Пермский зоопарк и акватеррариум. Акция приурочена к Международному дню инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря.

«Право на бесплатный вход также предоставляется одному сопровождающему лицу. Для прохода на территорию зоопарка необходимо предъявить в кассе документ, подтверждающий инвалидность», — сообщает учреждение в telegram-канале. 

В Пермском зоопарке отмечают, что при организации пространства учитываются требования доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Время работы учреждения можно уточнить на официальном сайте и в соцсетях зверинца. 

