Открылось «единое окно» с информацией о мерах поддержки пермских участников СВО

01 декабря 2025 в 18:03
Вся информация доступна на портале «Госуслуг».

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

На площадке пермского отделения Ассоциации юристов России прошла презентация информационного раздела о мерах поддержки для участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей. Он будет расположен на портале «Госуслуги». Ресурс предоставляет информацию о доступных льготах, выплатах и других видах помощи.

«Это позволит оперативно информировать о новых возможностях непосредственно на портале „Госуслуг“. Координирование единого информационного пространства в части мер поддержки участникам СВО и членам их семей обеспечит адресность и своевременность оказания необходимой помощи», — отметил глава минцифры Петр Шиловских.

В разделе можно найти ответы на вопросы, касающиеся социальных выплат, медицинской помощи, жилищных условий, образования, трудоустройства и др. Удобный поиск и систематизация данных позволяют быстро получить необходимую информацию, а регулярное обновление обеспечивает ее актуальность.

Председатель Совета пермского отделения «Ассоциации юристов России» Игорь Вагин подчеркнул, что создание подобного ресурса — своевременный и важный шаг для повышения эффективности работы с участниками СВО, вернувшимися бойцами и членами их семей: «Онлайн-формат ресурса упростит процесс получения ими необходимой помощи и сделает его более доступным. Это позволит не только получать необходимые сведения, но и оформлять документы и ряд услуг удаленно с максимальным комфортом, используя принцип единой точки доступа».

Такое «единое окно» действительно будет полезно, заключил руководитель пермского филиала фонда «Защитники Отечества» Константин Строгий. В том числе, и для сотрудников фонда, и для юристов, оказывающих правовую помощь. Он позволит сосредоточиться на решении наиболее сложных и требующих индивидуального подхода задач».

