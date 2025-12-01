В Беларуси упал беспилотник

«Проведенный анализ обломков, включая содержащиеся на флеш-накопителях видеозапись и навигационные данные, свидетельствуют, что маршрут БПЛА западноевропейского производства предполагал пролет над территорией Беларуси, перелет в Польшу и возвращение по тому же маршруту в точку взлета на территории Литвы», — сообщило ведомство. Комментарий приводит «РБК». В связи с инцидентом в МИД был вызван временно поверенный в делах Литвы в Беларуссии Эрикас Вилканецас. Минском был выражен протест, аргументированный нарушением государственной границы Республики Беларусь.