Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В Беларуси упал беспилотник

На территории Беларуси упал беспилотник, запущенный из Литвы
01 декабря 2025 в 18:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
МИД Беларуси выразил протест из-за нарушения границ страны

МИД Беларуси выразил протест из-за нарушения границ страны

Фото: Илья Московец © URA.RU

В районе города Гродно Беларуси упал беспилотник, запущенный с территории Литвы. Об этом сообщили в МИДе Беларуси. 

«Проведенный анализ обломков, включая содержащиеся на флеш-накопителях видеозапись и навигационные данные, свидетельствуют, что маршрут БПЛА западноевропейского производства предполагал пролет над территорией Беларуси, перелет в Польшу и возвращение по тому же маршруту в точку взлета на территории Литвы», — сообщило ведомство. Комментарий приводит «РБК». В связи с инцидентом в МИД был вызван временно поверенный в делах Литвы в Беларуссии Эрикас Вилканецас. Минском был выражен протест, аргументированный нарушением государственной границы Республики Беларусь. 

Ранее Литва присоединилась к санкциям против РФ, остановив через свою территорию транзит российской компании «Лукойл». Перевозка грузов компании, доставляемых Россией в Калининградскую область через Литву будет прекращена. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал