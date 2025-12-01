В Беларуси упал беспилотник
МИД Беларуси выразил протест из-за нарушения границ страны
Фото: Илья Московец © URA.RU
В районе города Гродно Беларуси упал беспилотник, запущенный с территории Литвы. Об этом сообщили в МИДе Беларуси.
«Проведенный анализ обломков, включая содержащиеся на флеш-накопителях видеозапись и навигационные данные, свидетельствуют, что маршрут БПЛА западноевропейского производства предполагал пролет над территорией Беларуси, перелет в Польшу и возвращение по тому же маршруту в точку взлета на территории Литвы», — сообщило ведомство. Комментарий приводит «РБК». В связи с инцидентом в МИД был вызван временно поверенный в делах Литвы в Беларуссии Эрикас Вилканецас. Минском был выражен протест, аргументированный нарушением государственной границы Республики Беларусь.
Ранее Литва присоединилась к санкциям против РФ, остановив через свою территорию транзит российской компании «Лукойл». Перевозка грузов компании, доставляемых Россией в Калининградскую область через Литву будет прекращена.
