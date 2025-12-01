Гончаренко*: Ермаку запретили выезд с Украины

Ранее Ермак сказал, что собирается уехать на фронт. Об этом он рассказал в интервью New York Post. В разговоре с журналистами он заявил, что он честный и порядочный человек, и не хочет создавать проблем для президента Украины Владимира Зеленского. Что известно об увольнении второго человека на Украине, как на это отреагировали в РФ и кто может занять место Ермака — подробности в материале URA.RU.