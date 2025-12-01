Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Украина

Гончаренко*: Ермаку запретили выезд с Украины

01 декабря 2025 в 18:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ермак подал в отставку в ноябре

Ермак подал в отставку в ноябре

Фото: Официальный сайт президента Украины

Бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку запретили выезд за пределы Украины. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«На пограничные пункты пропуска пришло письмо о запрете выезда из Украины Андрея Ермака», — написал Гончаренко в своих соцсетях. Ермак подал в отставку вечером 28 ноября.

Ранее Ермак сказал, что собирается уехать на фронт. Об этом он рассказал в интервью New York Post. В разговоре с журналистами он заявил, что он честный и порядочный человек, и не хочет создавать проблем для президента Украины Владимира Зеленского. Что известно об увольнении второго человека на Украине, как на это отреагировали в РФ и кто может занять место Ермака — подробности в материале URA.RU.

Продолжение после рекламы

*Алексей Гончаренко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Материал из сюжета:

Коррупционный скандал в госкомпании властей ХМАО

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал