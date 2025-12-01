Гончаренко*: Ермаку запретили выезд с Украины
Ермак подал в отставку в ноябре
Бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку запретили выезд за пределы Украины. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
«На пограничные пункты пропуска пришло письмо о запрете выезда из Украины Андрея Ермака», — написал Гончаренко в своих соцсетях. Ермак подал в отставку вечером 28 ноября.
Ранее Ермак сказал, что собирается уехать на фронт. Об этом он рассказал в интервью New York Post. В разговоре с журналистами он заявил, что он честный и порядочный человек, и не хочет создавать проблем для президента Украины Владимира Зеленского. Что известно об увольнении второго человека на Украине, как на это отреагировали в РФ и кто может занять место Ермака — подробности в материале URA.RU.
