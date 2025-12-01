Бывший муж Лерчек признал вину о выводе сотен миллионов рублей за границу

Чекалин заявил, что следствие должно вестись по другой статье Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Бывший муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), Артем Чекалин, на заседании суда заявил, что признает вину и раскаивается в содеянном. Об этом сообщили журналисты из Гагаринского райсуда Москвы.

«Артем Чекалин, бывший муж блогера Валерии Чекалиной, заявил, что признает вину и раскаивается в содеянном», — сообщил портал РБК. Чекалин подчеркнул, что не согласен с квалификацией предъявленного обвинения. Он считает, что действия следовало бы рассматривать как уклонение от уплаты налогов (ст. 198 УК), а не как нарушение валютного законодательства.

Обновлено в 21:55 по мск: Валерия Чекалина не признала вину в выводе средств за рубеж. Она считает, что самого «события преступления» не было.

