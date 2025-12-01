Логотип РИА URA.RU
Общество

Бывший муж Лерчек признал вину о выводе сотен миллионов рублей за границу

01 декабря 2025 в 19:07
Чекалин заявил, что следствие должно вестись по другой статье

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Бывший муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), Артем Чекалин, на заседании суда заявил, что признает вину и раскаивается в содеянном. Об этом сообщили журналисты из Гагаринского райсуда Москвы.

«Артем Чекалин, бывший муж блогера Валерии Чекалиной, заявил, что признает вину и раскаивается в содеянном», — сообщил портал РБК. Чекалин подчеркнул, что не согласен с квалификацией предъявленного обвинения. Он считает, что действия следовало бы рассматривать как уклонение от уплаты налогов (ст. 198 УК), а не как нарушение валютного законодательства.

Обновлено в 21:55 по мск: Валерия Чекалина не признала вину в выводе средств за рубеж. Она считает, что самого «события преступления» не было. 

Ранее против блогеров Валерии и Артема Чекалиных уже возбуждались уголовные дела за отмывание денежных средств и уклонение от уплаты налогов. По данным следствия, в новом деле фигурирует несколько лиц. Перевод обвиняемые осуществляли с сентября 2021 года по февраль 2022 года. Сама Лерчек сейчас беременна от нового мужчины — им оказался аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини, с которым блогер встречается уже больше года. О том, кто такой Луис Сквиччиарини — в материале URA.RU.

