Отключение интернета за VPN в России оказалось фейком: грозит ли россиянам ограничение доступа в сеть

Появившаяся в интернете информация о том, что за использование VPN россиянам будут отключать домашний интернет, является фейком. Эксперты объяснили, почему эта информация не соответствует действительности и как на самом деле блокировка VPN связана с отключением интернета. Почему появилось заблуждение об отключении и возможен ли полный запрет VPN — в материале URA.RU.

Блокировки интернета за VPN — фейк

Россиянам не грозит массовое отключение домашнего интернета за использование VPN. Распространенная в соцсетях и telegram-каналах информация об обратном не соответствует действительности. Об этом сообщил директор департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. По его словам, провайдер не может лишить абонента доступа к сети только за факт применения VPN или других средств шифрования трафика.

«Соединения, подозреваемые в использовании VPN, могут искусственно замедляться, но у провайдера должны быть веские основания для полной блокировки. Например, неуплата или решение суда. Применение VPN не нарушение закона для обычного пользователя. Однако с 1 сентября 2025 года его использование при преступлении считается отягчающим обстоятельством», — объяснил Игорь Бедеров.

По словам эксперта, паника возникла из-за преувеличенных трактовок того, как на практике работают механизмы ограничения трафика и системы глубокой фильтрации пакетов. Бедеров подчеркнул, что значительная часть зашифрованного трафика является легитимной: это корпоративные VPN, удаленный доступ сотрудников к сетям компаний, банковские и платежные соединения. Массовое отключение таких каналов, по его словам, нарушило бы работу бизнеса и финансовой инфраструктуры, поэтому речь может идти только о точечных мерах к конкретным ресурсам или протоколам, а не о поголовном запрете VPN для граждан.

С чего начались фейки

Информация о том, что россиянам за использование VPN якобы будут отключать домашний интернет, появилась в telegram-каналах. Авторы публикаций утверждали, что если пользователи находят способ обойти блокировку VPN-сервисов, то провайдеры «обрывают пакеты данных» пользователям.

После этого, по их словам, войти в интернет уже невозможно. Однако эксперты заявили, что этот слух возник из-за путаницы в технических терминах и из-за преувеличения существующих методов блокировок.

Отключений интернета не будет

Провайдеры могут узнать, кто используют эти сервисы, однако возникает сложность в том, чтобы отделить трафик работников, удаленно работающих с материалами, которые доступны с помощью VPN. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Рысин в беседе с «360.ru».

С тем, что российским пользователям не грозит автоматическая блокировка интернета за использование VPN-сервисов, согласилась руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина. Об этом она сказала в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

«Такое решение не может быть принято властями в том числе потому, что само по себе подключение VPN не нарушает закон. Если пользователь использует VPN-сервис для личных целей и не планирует ничего противозаконного, то никто не будет блокировать ему доступ в интернет намеренно. Однако нужно понимать, что сам механизм этого сервиса может приводить к сбоям», — сказала она.

Бастрыкина пояснила, что при активном VPN-клиенте у пользователя могут измениться настройки DNS. В этом случае устройство перестает корректно определять адреса сайтов, и создается впечатление полной блокировки доступа в сеть. Повторное подключение к интернету становится возможным после исправления сетевых настроек, отметила специалист. Она рекомендовала в подобных ситуациях в первую очередь обращаться к своему оператору связи и разбираться с причиной неполадок индивидуально.

Глава PGR agency также подчеркнула, что технические средства для замедления трафика и даже блокировки доступа в интернет в России действительно существуют, но применяют их точечно и только при наличии реальной угрозы безопасности. По ее словам, для обычных граждан ограничение доступа возможно, как правило, по решению суда или за неуплату услуг связи, а не из-за факта установки или использования VPN-приложения.

Кроме того, использование сервисов является законным, но несет для россиян риск столкнуться с мошенниками в зарубежных мессенджерах. Для обеспечения безопасности в России блокируются некоторые сервисы, однако полный их запрет невозможен. Об этом сказал ведущий эксперт Mobile Research Group Эльдар Муртазин «Абзацу».

Доступ к некоторым сервисам VPN ограничивается для безопасности россиян

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что блокировкой VPN занимается Роскомнадзор, а не провайдеры. «Провайдеры не занимаются блокировками, этим занимается Роскомнадзор <...> Провайдеры подкачивают списки из Роскомнадзора, не дают доступ к тем ресурсам, которые есть в этом списке. Роскомнадзор вычисляет сервисы VPN, которые не выполняют наши законы», — сказал эксперт. Его слова приводит «Национальная служба новостей».