Раскрыты подробности взрывов на танкерах в Черном море: РФ отреагировала на атаку Киева по кораблям с нефтью

Серия атак на танкеры вызвала расследование и дипломатический скандал Фото: Роман Наумов © URA.RU

В результате нескольких взрывов, произошедших в Черном море, турецкий танкер Mersin получил пробоину и начал тонуть. Экипаж был успешно эвакуирован, а компания-судовладелец приступила к ликвидации последствий и взаимодействию со страховыми службами. В конце ноября также произошла серия атак на танкеры в Черном море, что вызвало резкую международную реакцию. МИД РФ отметил, что украинские спецслужбы фактически подтвердило свою причастность ко взрывам. Москва сообщила, что это происшествие показало всю суть киевского режима, а Турция начала расследование. Подробнее о происшествии в Черном море — в материале URA.RU.

Стали известны подробности ЧП с танкером Mersin

Из-за взрывов у берегов Турции повредился еще один танкер (архивное фото) Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

У берегов Сенегала произошел инцидент с танкером Mersin 27 ноября. Судно, принадлежащее турецкой компании Besiktas Shipping, получило повреждения в результате четырех внешних взрывов. В компании сообщили, что около 23:45 по московскому времени снаружи судна прогремели четыре взрыва, из-за чего машинное отделение начало заполняться водой.

По данным судовладельца, все члены экипажа были эвакуированы и находятся в безопасности, а признаков загрязнения окружающей среды не выявлено. В настоящее время компания работает над устранением последствий происшествия, взаимодействуя со страховыми службами и местными властями.

Продолжение после рекламы

В Черном море 28 ноября, в 28 милях от турецкого побережья, произошло возгорание на танкере Kairos. Судно под флагом Гамбии следовало в порт Новороссийск без груза. По предварительной информации турецких властей, причиной пожара стало внешнее воздействие. На борту находились 25 членов экипажа.

К месту происшествия немедленно были направлены силы береговой охраны, спасатели и медицинские службы. По данным управлений мореходства и провинции Коджаэли, состояние всех членов экипажа не вызывает опасений, операция по их эвакуации и ликвидации пожара продолжается.

ВСУ атаковали танкеры Virat и Kairos с российскими гражданами

Танкеры Virat и Kairos с мирными российскими гражданами на борту, находившиеся в исключительной экономической зоне Турции, подверглись неоднократным целенаправленным атакам. Об этом сообщили неназванные дипломатические источники в Москве. Они подчеркнули, что лишь благодаря мужеству экипажей удалось избежать трагических последствий.

Турецкие власти активно взаимодействуют с российскими загранучреждениями для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МИД России Мария Захарова связала эти атаки с действиями сил, стремящихся к эскалации конфликта в регионе.

Расследование по танкерам Virat и Kairos

После атак на танкеры в Черном море организован поиск организаторов и нападавших, вырабатываются меры реагирования. Об этом сообщил неназванный российский дипломатический источник. По его словам, идёт изучение обстоятельств нападения для установления всех причастных к инциденту, что коррелирует с данными турецкого управления мореходства, назвавшего причиной пожара 28 ноября «внешнее воздействие».

Реакция России и мира

Реакция Кремля

Песков подчеркнул, что в очередных атаках проявилась вся суть Киева Фото: Роман Наумов © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «вопиющим случаем» атаку в Черном море и на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. Он подчеркнул международное значение объекта, пострадавшего в результате инцидента.

«Принимаются необходимые меры, но случаются и такие моменты, когда объектам критической инфраструктуры наносится ущерб. В данном случае это вопиющий случай, потому что речь идет об объекте международного значения и с международным участием», — заявил Песков.

Песков охарактеризовал нападение на танкеры Kairos и Virat в территориальных водах Турции, заявив, что это не только «вопиющий случай», но и посягательство на суверенитет Турецкой Республики, а также на безопасность и собственность владельцев этих судов.

Продолжение после рекламы

Реакция МИД РФ

Спецслужбы Украины фактически взяли на себя ответственность за теракты против танкеров и инфраструктуры КТК. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её мнению, такими действиями Киев стремится сорвать мирные переговоры и добиться эскалации конфликта в регионе.

«О своей причастности к указанным атакам фактически заявили спецслужбы киевского режима, опубликовав в украинских СМИ видеосвидетельства совершенных террористических актов», — сказала Захарова. Она расценила эти действия как попытку украинской стороны дестабилизировать обстановку и сорвать возможные мирные переговоры, а также переключить внимание международной общественности с внутреннего коррупционного скандала в энергетической отрасли Украины.

Реакция Турции

Турция выразила обеспокоенность из-за атак на танкеры в Черном море Фото: Роман Наумов © URA.RU

Турция выразила серьезную обеспокоенность серией нападений на гражданские танкеры в Черном море, сообщает «Национальная служба новостей». Официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели заявил в соцсети X, что эти инциденты создают прямую угрозу человеческим жизням, безопасности судоходства и экологии региона. Он подчеркнул, что Анкара ведет контакты со всеми сторонами, чтобы не допустить эскалации конфликта и защитить свои экономические интересы.

Ранее турецкие морские власти сообщили о сильном задымлении на танкере Virat, находившемся в Черном море примерно в 35 морских милях от побережья. Инцидент произошел на фоне серии атак на гражданские суда в этом регионе.

Реакция Британии

Украинские военно-морские беспилотники атаковали и подожгли два гражданских танкера в Черном море. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.