В Госдуме опровергли информацию об отмене маткапитала на первого ребенка
01 декабря 2025 в 18:22
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Останина опровергла распространившиеся в социальных сетях сообщения о якобы планируемой отмене маткапитала при рождении первого ребенка. Об этом председатель комитета Государственной Думы сообщила в беседе с ТАСС.
