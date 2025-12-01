«Передвигаюсь по минимуму»: Соседов начал ходить на костылях
Сергей Соседов вынужден ходить на костылях из-за травмы на ноге
Фото: Виктор Васильев
Музыкальный критик Сергей Соседов травмировался: он сломал ногу. Теперь Соседов вынужден ходить на костылях. ЧП случилось неподалеку от дома Сергея. Подробностями произошедшего Сергей поделился с корреспондентом URA.RU.
«Я сломал лодыжку на левой ноге, — вздыхает Сергей. — Это случилось на улице. Нога подвернулась на ровном асфальте. Так получилось, что я возвращался из бассейна и шел очень быстро: словно на крыльях парил. У меня есть такая особенность: я всегда очень быстро хожу, в темпе. А мне уже нельзя это делать, видимо».
Боль была такой силы, что не передать словами, рассказывает Сергей. «Я кое-как дошел дома. А на следующий день уже пошел в больницу, потому что понял, что с ногой что-то не то. Врачи меня осмотрели и отправили делать снимок, который показал перелом лодыжки. Слава Богу, обошлось без смещения кости. Она просто вывернулась наружу. Врачи наложили мне гипс, в котором я теперь и хожу».
Теперь музыкальный критик передвигается исключительно на костылях. Благо, что пользоваться ими он умеет. «Наступать на ногу мне нельзя, — объясняет Сергей. — В левой части лодыжка пока еще болит. Слава Богу, что я не футболист и не фигурист. Поэтому хожу по минимуму».
Надо сказать, что травмы ног Соседов получает не впервые. Несколько лет назад во время выполнения утренней зарядки в гостиничном номере в Витебске у него случился разрыв ахиллесова сухожилия. Критик обратился в медпункт: врачи после осмотра настояли на госпитализации.
«Тогда мне провели экстренную операцию, которая прошла успешно, — говорит Сергей. — В тот раз пострадала правая нога, а сейчас — левая. К счастью, на сей раз операция не требуется. Лодыжка должна скоро зарасти».
О том, что Сергей сломал ногу, знают лишь самые близкие. «Я никому особо не рассказывал о произошедшем: не люблю выносить свои проблемы на всеобщее обозрение. Конечно, те, кто знает о произошедшем, меня во всем поддерживают».
