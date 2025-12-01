Уиткофф проводит встречу с представителем Украины во Флориде
01 декабря 2025 в 18:52
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Спецпосланник Трампа во Флориде проводит очередные переговоры с одним из членов украинской делегации. Об этом сообщает Франс Пресс.
