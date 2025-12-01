Прокуратура проиграла апелляцию по делу экс-главы управления миграции УМВД ХМАО
Суд ХМАО оставил в силе решение о возвращении уголовного дела Семеновой прокурору
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Прокуратура ХМАО не смогла оспорить решение о возвращении уголовного дела бывшего руководителя управления миграции УМВД Оксаны Семеновой государственному обвинителю. Информация размещена в базе данных окружного суда.
«Постановление Ханты-Мансийского районного суда возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, оставить без изменения», — указано в картотеке суда. Ранее суд отложил вынесение приговора по ходатайству гособвинителя.
Прокурор намеревался ужесточить наказание Семеновой и заменить одно из предъявленных обвинений: с части второй статьи 290 УК РФ (получение взятки, до трех лет лишения свободы) на часть третью статьи 159 УК РФ (мошенничество, до шести лет). Суд предоставил стороне обвинения время для представления дополнительных доказательств.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!