Прокуратура проиграла апелляцию по делу экс-главы управления миграции УМВД ХМАО

«Постановление Ханты-Мансийского районного суда возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, оставить без изменения», — указано в картотеке суда. Ранее суд отложил вынесение приговора по ходатайству гособвинителя.

Прокурор намеревался ужесточить наказание Семеновой и заменить одно из предъявленных обвинений: с части второй статьи 290 УК РФ (получение взятки, до трех лет лишения свободы) на часть третью статьи 159 УК РФ (мошенничество, до шести лет). Суд предоставил стороне обвинения время для представления дополнительных доказательств.