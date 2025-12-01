В ХМАО ввели карантин в 40 школах

В ХМАО на карантин из-за ОРВИ закрыли больше 40 школ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Югре из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по ОРВИ и гриппу 41 школу в восьми муниципалитетах полностью перевели на дистанционное обучение. Также разобщены порядка 1000 классов и более ста групп в детских садах.

«По итогам 48-й недели в округе зарегистрировано 154 случая ОРВИ на 10 тысяч населения, что выше показателей предыдущей недели. С учетом роста заболеваемости принято решение о разобщении детских и подростковых коллективов. На дистанционное обучение переведена 41 школа, а также 960 классов в 53 школах и 107 групп в 56 детских садах», — сообщил окружной Роспотребнадзор. По информации специалистов, меры профилактики зависят от уровня заболеваемости в каждом муниципалитете.

В ХМАО за неделю зарегистрированы 16 случаев COVID-19 на 100 тысяч населения, причем 99,3% из них протекали как обычные респираторные инфекции. На долю детей приходится 42,6% всех заболевших.

Продолжение после рекламы

Роспотребнадзор рекомендует жителям соблюдать меры профилактики: носить маски в общественных местах, мыть руки, регулярно проветривать помещения, избегать больших скоплений людей и обращаться к врачу при первых симптомах заболевания. В ведомстве подчеркивают, что соблюдение этих мер помогает снизить распространение вирусов.