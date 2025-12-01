Кухарук поддержал предложение сделать ежегодным турнир в ХМАО, посвященный сыну полпреда УрФО Жоги
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук решил сделать ежегодным турнир памяти сына полпреда УрФО Артема Жоги
Фото: Илья Московец © URA.RU
Губернатор Югры Руслан Кухарук поддержал инициативу жителей региона о том, чтобы сделать турнир «Сибирские грэпплеры» ежегодным и присвоить ему межрегиональный статус. Идея обсуждалась на встрече губернатора с югорчанами в Ханты-Мансийске, где к диалогу также подключились жители Кондинского и Советского районов.
«Многодетная мама и заместитель директора спортивного клуба „Выбор бойца“ Елена Пачганова предложила ежегодно проводить турнир „Сибирские грэпплеры“, посвященный памяти Героя России Владимира Жоги. Губернатор Руслан Кухарук поддержал эту инициативу и отметил важность развития подобных спортивных проектов в округе», — сообщили в telegram-канале пресс-службы главы Югры.
По словам Кухарука, такие турниры помогают популяризировать спорт и поддерживают патриотическое воспитание среди молодежи. На встрече жители также поднимали вопросы развития социальной инфраструктуры, поддержки семей и улучшения условий для занятий спортом. Кухарук заверил, что предложения будут включены в дальнейшую работу регионального правительства.
Ранее URA.RU писало, что в полномочный представитель президента России в УрФО прибыл с рабочим визитом в ХМАО. Среди планов политика — открытие турнира, посвященного памяти его сына и встреча с губернатором региона.
