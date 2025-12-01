Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Власть

Кухарук поддержал предложение сделать ежегодным турнир в ХМАО, посвященный сыну полпреда УрФО Жоги

Губернатор ХМАО решил сделать ежегодным турнир в честь сына полпреда УрФО Жоги
01 декабря 2025 в 21:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук решил сделать ежегодным турнир памяти сына полпреда УрФО Артема Жоги

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук решил сделать ежегодным турнир памяти сына полпреда УрФО Артема Жоги

Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Югры Руслан Кухарук поддержал инициативу жителей региона о том, чтобы сделать турнир «Сибирские грэпплеры» ежегодным и присвоить ему межрегиональный статус. Идея обсуждалась на встрече губернатора с югорчанами в Ханты-Мансийске, где к диалогу также подключились жители Кондинского и Советского районов.

«Многодетная мама и заместитель директора спортивного клуба „Выбор бойца“ Елена Пачганова предложила ежегодно проводить турнир „Сибирские грэпплеры“, посвященный памяти Героя России Владимира Жоги. Губернатор Руслан Кухарук поддержал эту инициативу и отметил важность развития подобных спортивных проектов в округе», — сообщили в telegram-канале пресс-службы главы Югры.

По словам Кухарука, такие турниры помогают популяризировать спорт и поддерживают патриотическое воспитание среди молодежи. На встрече жители также поднимали вопросы развития социальной инфраструктуры, поддержки семей и улучшения условий для занятий спортом. Кухарук заверил, что предложения будут включены в дальнейшую работу регионального правительства.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что в полномочный представитель президента России в УрФО прибыл с рабочим визитом в ХМАО. Среди планов политика — открытие турнира, посвященного памяти его сына и встреча с губернатором региона.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал