Кухарук поддержал предложение сделать ежегодным турнир в ХМАО, посвященный сыну полпреда УрФО Жоги

Губернатор Югры Руслан Кухарук поддержал инициативу жителей региона о том, чтобы сделать турнир «Сибирские грэпплеры» ежегодным и присвоить ему межрегиональный статус. Идея обсуждалась на встрече губернатора с югорчанами в Ханты-Мансийске, где к диалогу также подключились жители Кондинского и Советского районов.

«Многодетная мама и заместитель директора спортивного клуба „Выбор бойца“ Елена Пачганова предложила ежегодно проводить турнир „Сибирские грэпплеры“, посвященный памяти Героя России Владимира Жоги. Губернатор Руслан Кухарук поддержал эту инициативу и отметил важность развития подобных спортивных проектов в округе», — сообщили в telegram-канале пресс-службы главы Югры.

По словам Кухарука, такие турниры помогают популяризировать спорт и поддерживают патриотическое воспитание среди молодежи. На встрече жители также поднимали вопросы развития социальной инфраструктуры, поддержки семей и улучшения условий для занятий спортом. Кухарук заверил, что предложения будут включены в дальнейшую работу регионального правительства.

