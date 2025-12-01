Что известно о новом главном кадровике правительства ХМАО

Новый кадровик правительства ХМАО Осипов больше 20 лет работал в Тюмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В правительстве ХМАО назначен новый руководитель департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции. Должность занял Дмитрий Осипов, который в августе 2025 года пришел в ведомство на пост первого заместителя директора.

Из бизнеса на госслужбу

Осипов родился 30 декабря 1984 года в Тюмени. В 2007 году окончил Тюменский институт мировой экономики, управления и права по специальности «Юриспруденция». Его трудовая биография началась в компании «Информсервис», где он работал юристом, а позже коммерческим директором.

С 2014 по 2018 год Осипов возглавлял компанию «Дорожные технологии». Затем в течение семи лет занимал должность заместителя председателя Тюменской городской думы двух созывов. В августе он перешел на работу в правительство Югры и стал первым заместителем директора департамента госслужбы.

Предвестник перемен

В департаменте, который возглавил Осипов, формируется кадровая политика региона, определяется работа с управленческим резервом и реализуются меры по профилактике коррупции.