Что известно о новом главном кадровике правительства ХМАО

Новый кадровик правительства ХМАО Осипов больше 20 лет работал в Тюмени
В правительстве ХМАО назначен новый руководитель департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции. Должность занял Дмитрий Осипов, который в августе 2025 года пришел в ведомство на пост первого заместителя директора.
Из бизнеса на госслужбу
Осипов родился 30 декабря 1984 года в Тюмени. В 2007 году окончил Тюменский институт мировой экономики, управления и права по специальности «Юриспруденция». Его трудовая биография началась в компании «Информсервис», где он работал юристом, а позже коммерческим директором.
С 2014 по 2018 год Осипов возглавлял компанию «Дорожные технологии». Затем в течение семи лет занимал должность заместителя председателя Тюменской городской думы двух созывов. В августе он перешел на работу в правительство Югры и стал первым заместителем директора департамента госслужбы.
Предвестник перемен
В департаменте, который возглавил Осипов, формируется кадровая политика региона, определяется работа с управленческим резервом и реализуются меры по профилактике коррупции.
Назначение считают частью обновления управленческой команды округа. «Осипов имеет репутацию жесткого руководителя. Говорят, что он уже наметил кадровые ротации, которые произойдут в департаменте, который он сам возглавил», — сообщил источник, близкий к окружному правительству.
