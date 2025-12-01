В Сургуте выросло количество пожаров в жилых домах

Дома в Сургуте чаще всего горят из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) с начала года зафиксирован рост количества пожаров, а также увеличение числа погибших. По данным городского управления надзорной деятельности, с 1 января по 30 ноября 2025 года в городе произошло 363 пожара — на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, об этом сообщила мэрия города на официальном сайте.

» С 1 января по 30 ноября 2025 года на территории города Сургута зарегистрировано 363 пожара, в прошлом году — 347 (увеличение на 4,61 %). Из них пожаров в жилом секторе — 196 (показатель прошлого года — 186). Погибших — 13 (в 2024 году их было семь), травмированных — 10 (в прошлом году — девять)», — рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городу.

Основными причинами пожаров было неправильное использование и установка электрооборудования, ошибки при монтаже печей и дымоходов, поломки транспортных средств, а также небрежное обращение с огнем. Надзорные органы отмечают, что более трети происшествий связаны с курением, опасными работами и детскими играми.

Чаще всего пожары происходили в многоквартирных домах — таких случаев зарегистрировано 95. Кроме того, огонь уничтожал бани, садовые и надворные постройки, транспорт и другие объекты. Спасатели подчеркивают, что в каждом втором эпизоде нарушение правил эксплуатации электроприборов приводило к возгоранию в квартиры и дома.