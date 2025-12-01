Штраф за стикер, новые суды и Новый год: главные новости Кургана за 1 декабря

Курганец отправил стикер и получил штраф Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителя Кургана оштрафовали за стикер в соцсети Telegram в виде персонажа видеоигры в нацисткой форме. Заплатить мужчине придется тысячу рублей. Об этих и других событиях, которые произошли в Кургане и области за 1 декабря, URA.RU рассказывает в своем дайджесте.

Пересмотр оправдания бизнесмена

В Кургане прокуратура требует отменить оправдательный приговор иногороднему бизнесмену Артуру Седому, который проходил по делу о мошенничестве при строительстве самой большой школы в городе. Об этом URA.RU сообщили источники в строительной сфере.

По их словам, в ближайшее время ожидается новое судебное заседание, на котором будут рассмотрены возражения прокуратуры на вынесенный ранее оправдательный приговор. Надзорное ведомство намерено добиться возвращения дела на пересмотр.

Продолжение после рекламы

Каркас главной новогодней елки уже установили

На центральную площадь Кургана доставили металлический каркас, который станет основой главной городской новогодней елки. По данным администрации, каркас уже начали монтировать. В ближайшее время конструкцию украсят пышными сосновыми ветками, после чего на площади появится традиционная праздничная ель.

Кинотеатр внес Долину в «черный список»

Скандальное решение приняла администрация кинотеатра ULTRA Cinema в Кургане: популярную певицу Ларису Долину внесли в «черный список» заведения. По версии представителей кинотеатра, причиной стало то, что они считают: артистка должна вернуть деньги посетительнице, которая, по их словам, пострадала от так называемого «эффекта Долиной». Подробности конфликта в сообщении не раскрываются, однако именно с этим эпизодом администрация связывает свое решение.

Конкурс на должность главы

В Макушинском муниципальном округе Курганской области официально объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность главы. Такое решение Дума округа приняла после того, как прежний мэр Василий Пигачев подал в отставку.

По данным источников, близких к администрации, причиной ухода Пигачева могли стать значительные бюджетные долги муниципалитета. Официального подтверждения этой версии властями не приводится, однако она активно обсуждается в региональных политических кругах.

Экс-депутат облдумы Шиншин встретит Новый год под стражей

Бывший депутат Курганской областной думы и предприниматель Андрей Шиншин проведет новогодние праздники в изоляторе. Суд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до середины января. В отношении Шиншина расследуется уголовное дело, детали которого официально не раскрываются. Продление срока ареста означает, что следствие продолжит собирать и анализировать материалы уже в следующем году.

Штраф за стикер в нацистской форме

В Кургане 26-летний местный житель был оштрафован за демонстрацию, по версии следствия, экстремистской символики. Поводом стал стикер с персонажем Волт-бой из культовой компьютерной игры Fallout в нацистской форме. Суд квалифицировал публикацию этого изображения как демонстрацию запрещенной символики. В результате житель Кургана был привлечен к ответственности и оштрафован. Размер штрафа в открытых источниках не уточняется.

Расследование дела о крупной взятке

В Курганской области завершено расследование уголовного дела о получении крупной взятки бывшим первым заместителем главы администрации Кетовского муниципального округа.