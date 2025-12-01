Квартирный бум: в Кургане продолжают дорожать квадратные метры жилья

Курганские квартиры продолжают дорожать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курган обогнал Астрахань и Грозный по росту цен на вторичку. В ноябре квадратный метр здесь стоил 90 тысяч рублей, а средняя квартира — 4,4 миллиона. Это больше, чем в Астрахани и Грозном, где цены даже просели или выросли слабее. Об этом корреспондентке URA.RU сообщили эксперты одного из порталов о недвижимости.

«В 62-м месте из 70 городов Курган показал рост цены за квадрат на 0,1% и средней квартиры тоже на 0,1%. Москва лидирует с +3%, а средний по России прирост — 0,7% до 124 тысяч рублей. Покупатели бегут на вторичку из-за дорогих новостроек — она дешевле на 20%, а предложение сократилось на 13%», — пояснили URA.RU аналитики портала «Мир Квартир».

Отмечается, что в Курганской области рынок кипит весь год. Летом средний «квадрат» в Кургане подскочил почти до 105 тысяч рублей, прирост за полугодие — 6,2%, хотя во втором квартале чуть просел на 0,5%. Малогабаритки взлетели на 10-11%, до 93 тысяч за метр. Дефицит новостроек: за полгода минус 24% предложений.

В августе Курган стал лидером России по новостройкам — +12% за месяц, обогнав Севастополь и Магнитогорск. За пять лет цена квадрата в ЖК выросла в четыре раза: с 38 тысяч в 2020-м до почти 150 тысяч в сентябре 2025-го. Аренда тоже рвется вверх — «однушки» в старых домах уже за 20 тысяч рублей в месяц.

Эксперты прогнозируют: в 2025-м улучшений не жди. Себестоимость стройки растет, ипотека не спасет, цены на покупку и аренду продолжат ползти вверх. «Оттепели не будет», — предупреждал Станислав Тястов, глава центра недвижимости. Павел Луценко из «МИР КВАРТИР» добавляет: предновогодний ажиотаж и сдвиг спроса на вторичку толкают рынок.