Путин начал готовить реформу ФСИН

Президент Владимир Путин проработал реформу Федеральной службы исполнения наказаний. На встрече в Кремле 1 декабря с главой службы Аркадием Гостевым он обсудил ее развитие в сегодняшних условиях. Как объяснили эксперты URA.RU, ФСИН играет все большую роль в экономике, оказывает влияние на общество, а с недавних пор и безопасность страны. Одна из актуальных задач службы и силовых структур — подготовиться к возможному всплеску криминала, как это часто бывает после военных кампаний.

Гостев стал директором ФСИН в 2021 году. Это его первая публичная рабочая встреча с президентом. При этом глава государства регулярно уделяет внимание развитию уголовно-исполнительной системы. 10 октября 2024 года Гостев выступал с докладом по этой теме перед Путиным и постоянными членами Совета безопасности. Одной из основных тем нового отчета стало сокращение числа осужденных.

«Снижение численности обусловлено рядом факторов, одним из которых является гуманизация уголовной политики. Институт исправительных центров работает, приносит положительные результаты. 400 исправительных центров создано с возможностью размещения в них 50 тысяч человек, фактически содержится 30 тысяч с небольшим», — рассказал глава ФСИН.

Другая важная тема — социализация осужденных. У них есть право выходить за пределы исправительных центров, самим добираться до места работы, сообщил Гостев. «Готовим их к освобождению практически с момента начала, как они только попадают в следственный изолятор», — продолжил он.

«Работают, да?» — уточнил Путин. Подавляющее большинство осужденных сейчас трудоустроены, более 90%, отметил Гостев.

В 2024 году они выпустили продукции более чем на 47 млрд рублей, поделился результатами директор ФСИН. В основном это легкая промышленность — изготовление формы для МВД, Росгвардии, МЧС, приставов, Налоговой службы, дополнил он.

Помимо этого, в 85 территориальных органах ФСИН есть должность помощника начальника территориального органа по работе с верующими. Осужденным также помогают с получением медицинских услуг, добавил Гостев.

Встреча Путина с главой ФСИН показала, что эта служба вполне способна придать дополнительный импульс российской экономике, считает советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, полковник запаса МВД России Олег Иванников. «ФСИН обладает потенциалом экономического роста, она уже вносит существенный вклад. Президент это хорошо понимает», — заявил эксперт.

В экономике очевидна нехватка трудовых ресурсов, мужской силы, эту проблему можно решать через огромный потенциал ФСИН, согласился директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко. Большое внимание властей к социализации осужденных связано с тем, что они играют все большую роль не только в экономике и обществе, но и в безопасности страны, продолжил собеседник URA.RU.

«Еще с советских времен заметная часть мужского населения знакома с тюрьмой. Влияние этой социальной группы, к которой еще прибавляются родные осужденных, заметно выросло в последние годы не только в пошиве одежды для Росгвардии или полиции, но и в защите Родины. Заключенные активно принимают участие в СВО. Контроль со стороны государства приобретает особое значение, — сказал Серенко. —Российская политическая система готовится к периоду после конфликта. Социальную жизнь сперва встряхнул коронавирус, потом спецоперация. Мир может оказаться для общества не менее серьезным испытанием, чем конфликт.

История показывает, что после крупных военных кампаний зачастую происходит всплеск криминальной активности, так было в 1920-е годы после Гражданской войны, в 1945-м после Великой Отечественной войны. К этому должны готовиться правоохранительные органы, силовые структуры и, конечно, пенитенциарная система. ФСИН ждут перемены, президент вместе с главой службы начинают их готовить”.

