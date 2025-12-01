Япония решилась на мир с Россией
Япония нацелена заключить мирный договор с РФ
Правительство Японии подтвердило курс на решение вопроса принадлежности «четырех северных островов» и заключение мирного договора с Россией. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Японии по итогам встречи главы МИД Тосимицу Мотэги с мэром города Нэмуро префектуры Хоккайдо Масатоси Исигаки. Переговоры прошли в Токио, информация опубликована на сайте внешнеполитического ведомства.
«Исигаки передал министру Мотэги письмо с требованием решения проблемы „северных территорий“ и скорейшего возобновления обменов с „четырьмя островами“, в первую очередь посещения могил», — говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. В ответ Мотэги обозначил позицию кабинета министров, что «вопрос о „северных территориях“ остается самым важным в отношениях Японии и России». В министерстве напомнили, что под «четырьмя северными островами» в Японии понимают Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи.
Новый премьер Японии Санаэ Такаити во время выступления перед парламентом заявила 24 октября, что Токио планирует заключить мирный договор с Москвой и решить вопрос с «северными территориями» — южными частями Курил. Как рассказали эксперты URA.RU, страна восходящего солнца может отказаться от всех претензий на них, чтобы наладить торговые отношения с Россией и избавиться от экономической зависимости от США.
