Япония решилась на мир с Россией

Правительство Японии подтвердило курс на решение вопроса принадлежности «четырех северных островов» и заключение мирного договора с Россией. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Японии по итогам встречи главы МИД Тосимицу Мотэги с мэром города Нэмуро префектуры Хоккайдо Масатоси Исигаки. Переговоры прошли в Токио, информация опубликована на сайте внешнеполитического ведомства.

«Исигаки передал министру Мотэги письмо с требованием решения проблемы „северных территорий“ и скорейшего возобновления обменов с „четырьмя островами“, в первую очередь посещения могил», — говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. В ответ Мотэги обозначил позицию кабинета министров, что «вопрос о „северных территориях“ остается самым важным в отношениях Японии и России». В министерстве напомнили, что под «четырьмя северными островами» в Японии понимают Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи.