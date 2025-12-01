Соседов призвал Долину сделать решительный шаг после скандала с квартирой

Сергей Соседов не понимает, как Долину могли обмануть мошенники Фото: Виктор Васильев

Сергей Соседов называет критической ситуацию, в которой оказалась Лариса Долина. После того, как суд встал на сторону певицы, в стране началась волна народного негодования. Соседов сообщил URA.RU: он прекрасно понимает, почему в соцсетях ополчились на исполнительницу хита «Погода в доме».

«Ситуация на самом деле критическая, — говорит Сергей. — Мне непонятно, какова здесь судебная практика. Почему люди, покупающие квартиры, потом остаются и без жилья, и без денег. Вот это странно. Я считаю, что в этом вопросе должна работать логика».

«Я, честно говоря, до сих пор не верю, что Ларису Долину могли обмануть мошенники, — продолжает Соседов. — Это не тот человек, которого можно обвести вокруг пальца. Я не представляю, чтобы Долина с трезвым, земным, корневым умом поверила запросто какому-то звонящему. Долина — это не наивная девушка. Она — человек, который крепко стоит на ногах. Я более трезвого и логично мыслящего артиста вообще не знаю. А я знаю всех артистов в шоу-бизнесе. У нее настолько четкие реакции всегда. О чем ее не спросишь, она всегда дает исчерпывающий ответ за секунду. У нее, если можно так выразиться, мужские мозги. Она всегда общается жесткими, холодным и сухими интонациями».

Возможно, Долина попалась на уловки мошенников, но общественность не знает всех материалов дела, продолжает критик. «Лариса не докладывала ничего зрителю. Просто сказала, что ей звонили и ее „обрабатывали“. А как „обрабатывали“? Вот, если бы мне позвонили из ФСБ и предложили продать свою квартиру, так как я стал якобы жертвой мошенников, я бы сказал им: „Вы что, вообще умом тронулись? Какое еще ФСБ мне такое предлагает? Это моя квартира, а где же я жить буду? Я сейчас сам к вам приеду. Уже выезжаю — заказывайте мне пропуск! Еду к вам немедленно!“.

Соседов понимает возмущение людей. Они не понимают, как человек, покупая квартиру законным образом, остался и без жилья, и без денег, и почему суд не встал на сторону покупателя.