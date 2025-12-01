Беспилотник поймал двух свердловчан-закладчиков

Оперативники поймали злоумышленников с помощью беспилотников Фото: telegram-канал «Транспортная полиция Урала»

На станции Ревда в Свердловской области задержали двух местных жителей, подозреваемых в распространении наркотиков посредством «закладок». Операцию по их выявлению провели сотрудники линейного отдела на станции Екатеринбург-Пассажирский при технической поддержке специалистов по робототехнике. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Помощь стражам магистралей оказывали специалисты недавно образованной в структуре УТ МВД России по УрФО группы применения и эксплуатации робототехнических комплексов и беспилотных воздушных судов, которые осуществляли наблюдение за злоумышленниками с воздуха и фиксировали на видео противоправные действия последних. Два дня потребовалось оператору БПЛА, чтобы осторожно и незаметно для самих объектов наблюдения, снять процесс совершения ими преступления, после чего оперативники ОНК произвели задержание злоумышленников», — пояснили в ведомстве.