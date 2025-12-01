Вейпы без маркировки и снюсы нашли в магазинах в центре Екатеринбурга
Проверка прошла в магазинах «Покурим?!» на Уральской, 3 и «Vapestore» в ТРЦ «Парк Хаус»
Фото: Илья Московец © URA.RU
Общественный деятель Дмитрий Чукреев вместе с активистами «Молодой Гвардии Единой России» провели рейд по торговым точкам, продающим никотиносодержащую продукцию в Екатеринбурге. В двух магазинах на «Пионерке» были выявлены грубые нарушения: от отсутствия обязательной маркировки до продажи запрещенных снюсов и открытой демонстрации товара. О результатах проверки Чукреев сообщил корреспонденту URA.RU.
«В числе нарушений — отсутствие маркировки (средств идентификации) на продукции. В отдельных случаях она была нанесена, но согласно электронной системе базы данных, давно выведена из оборота. Также в продаже были обнаружены запрещенные к реализации снюсы, а в подсобном помещении нашли еще и ту самую маркировку, которую здесь и клеили на товар», — написал Дмитрий Чукреев.
Проверка прошла в магазинах «Покурим?!» на Уральской, 3 и «Vapestore» в ТРЦ «Парк Хаус». Помимо проблем с маркировкой, активисты обнаружили, что витрины не были затемнены, а продукция демонстрировалась всем покупателям, что нарушает действующий запрет на открытую выкладку. Также товар продавался по цене в 2-3 раза ниже установленной законом минимальной стоимости в 1890 рублей. Участковые полиции изъяли всю продукцию для экспертизы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о продаже никотинсодержащей продукции без маркировки в крупном размере. Чукреев, известный в Екатеринбурге под прозвищем «Казинодав» за борьбу с нелегальными казино, пообещал продолжать такие рейды.
