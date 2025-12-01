Нового лидера азербайджанцев на Урале задержали в Екатеринбурге
Мустафаева задержали по подозрению в мошенничестве
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге правоохранительные органы задержали Видади Мустафаева, заявившего о себе как о новом лидере азербайджанской диаспоры на Урале. Операция по задержанию проводилась с участием спецназа, а сам Мустафаев подозревается в совершении преступления по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Информацию URA.RU сообщили осведомленные источники.
«По предварительным данным, претензии к Мустафаеву появились после того, как на него написал заявление его бывший юрист. Якобы он рассказал силовикам, что Видади может быть причастен к махинациям с землей», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Предварительно, два часа назад спецназ задержал Видади, когда он пришел на тренировку в фитнес-зал», — поделился другой источник.
Видади Мустафаев стал известен после публичной критики в адрес прежнего лидера диаспоры, Шахина Шыхлински, которого он обвинял в плохой интеграции соотечественников и потворстве криминалу. После ареста Шыхлински Мустафаев позиционировал себя как новый представитель интересов уральских азербайджанцев. В настоящий момент его телефон недоступен, а официальные ведомства, включая Управление Росгвардии по Свердловской области, воздерживаются от публичных комментариев по делу.
