В Свердловской области снесли 9 аварийных домов
Местная администрация долгое время не приступала к демонтажу аварийных зданий
Фото: Пресс-служба ГМУ ФССП Свердловской области
Специализированное управление судебных приставов обеспечило снос девяти многоквартирных домов в одном из поселков Свердловской области. Исполнение судебного решения состоялось после того, как местная администрация, долгое время игнорировавшая предписание, получила предупреждение об уголовной ответственности. Об этом сообщили в Главном межрегиональном управлении ФССП России.
«Неисполнение требований закона в установленный срок обернулось для главы округа предупреждением об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, а для самой администрации — штрафом в размере 30 тыс. рублей», — рассказал начальник спецподразделения ГМУ ФССП России Антон Черемных.
Основной причиной задержки демонтажа было наличие в ветхих строениях проживающих граждан. После завершения их расселения в новый дом администрация поселка приступила к работам и ликвидировала опасные объекты. Справка в тексте уточняет, что Главное межрегиональное управление ФССП России создано для исполнения особо важных судебных решений, в том числе взыскания крупных задолженностей и решений неимущественного характера в отношении государственных органов.
