В Свердловской области снесли 9 аварийных домов

Местная администрация долгое время не приступала к демонтажу аварийных зданий Фото: Пресс-служба ГМУ ФССП Свердловской области

Специализированное управление судебных приставов обеспечило снос девяти многоквартирных домов в одном из поселков Свердловской области. Исполнение судебного решения состоялось после того, как местная администрация, долгое время игнорировавшая предписание, получила предупреждение об уголовной ответственности. Об этом сообщили в Главном межрегиональном управлении ФССП России.

«Неисполнение требований закона в установленный срок обернулось для главы округа предупреждением об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, а для самой администрации — штрафом в размере 30 тыс. рублей», — рассказал начальник спецподразделения ГМУ ФССП России Антон Черемных.