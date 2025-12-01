У задержанного лидера азербайджанцев на Урале проходят обыски
Дома у Видади Мустафаева, по предварительным данным, идут обыски
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге, по предварительным данным, дома у нового лидера азербайджанской диаспоры на Урале Видади Мустафаева проходят обыски, сообщил источник URA.RU. По неофициальным данным, бизнесмена могут подозревать в мошенничестве (ст. 159 УК РФ).
«Говорят, что уголовное дело строится на показаниях бывшего товарища Мустафаева, которого тот мог в свое время „кинуть“. История давняя», — сказал первый собеседник URA.RU, близкий к силовым структурам. Предварительно, речь может идти о махинациях с землей.
По словам другого источника, Мустафаева могли задержать вечером 1 октября возле фитнес-клуба, куда он пришел на тренировку. В силовой операции участвовал спецназ (в Управлении Росгвардии по региону от комментариев воздержались).
Мустафаев не ответил на звонок корреспондента. Его телефон оказался недоступен. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых пока от комментариев по теме воздержался в интересах следствия. Но пообещал вернуться к ней позже.
Видади Мустафаев получил известность после того, как стал публично критиковать бывшего лидера азербайджанцев на Урале Шахина Шыхлински. Его он обвинял в плохой интеграции соотечественников и связи с криминалом. 2 августа Шыхлински был задержан в рамках уголовных дел о применении насилия к спецназовцу и покушении на мужчину, которое произошло около 15 лет назад. После этого суд заключил Шыхлински под стражу. О конфликте между двумя статусными азербайджанцами можно почитать в интервью Мустафаева для URA.RU.
