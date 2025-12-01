В новой школе учатся более 400 детей (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил новую школу №146, построенную у Цирка. В учебном заведении углубленно изучают математику, информатику и физику. Об этом сообщается на сайте краевого правительства и главы региона

«1 декабря, в праздник День математика, губернатор Прикамья Махонин побывал в новом здании школы № 146, расположенной на ул. Уральской 110. Глава региона посетил учебные классы, центр детских инициатив и пообщался с учениками. Учащиеся рассказали о занятиях в школе, показали, опыты, которые проводятся на уроках химии. Кроме того, они поделились с губернатором своими успехами в области», — говорится на сайте правительства Прикамья

Школа построена на месте здания, которое проектировал швейцарский архитектор Ханнес Мейер. Последние годы в нем располагалось общежитие, которое было признано аварийным, а затем расселено. Возведением объекта занималась пермская компания «ЖБК-Строй», имеющая опыт строительства соцобъектов в различных территориях Прикамья.

Рабочим, которые возводили школу, предстояло восстановить исторический облик здания в прежних размерах и цветовом решении. В феврале этого года Махонин лично посетил стройку и проверил ход работ.

Учебный корпус оснащен просторными кабинетами с современным оборудованием, лабораториями, большим актовым залом. Это позволяет учителям проводить занятия в различных вариантах и привлекать внимание детей к изучению школьных предметов. Для учащихся есть спортивные и творческие площадки, созданы комфортные условия для занятий физкультурой и отдыха.

Кроме того, благоустроена пришкольная территория. С нового учебного 2025 года школа распахнула свои двери для более 400 учащихся с 7 по 11 класс. «В школе также реализуется программа воспитания обучающихся, основанная на личностно-ориентированном подходе, развитии опыта ученического самоуправления. В учреждении успешно работают 11 любительских объединений, в которых занимается более 80 % учеников», — отмечают в пресс-службе губернатора.