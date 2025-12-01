Пермские волонтеры готовят новогодний сюрприз для участников спецоперации
Ингредиенты для салатов будут отправлены на передовую
Фото: Александр Елизаров © URA.RU
Пермские волонтеры сформируют специальный груз к новогодним праздникам для участников спецоперации. Бойцам отправят ингредиенты для приготовления праздничных салатов. Кроме этого, военнослужащим подарят футболки и нижнее белье с авторской вышивкой. Об этом URA.RU рассказала координатор пермского отделения межрегиональной организация «Русский мир» Елена Шкляева (МамЛен).
«Разумеется, к Новому году бойцы получат сладкие подарки, но, также мы объявили сбор продуктов для новогодних салатов, чтобы наши герои могли накрыть новогодний стол. Ведь они как никто заслуживают новогоднее настроение! Сейчас волонтеры собирают ингредиенты, из которых военнослужащие смогут приготовить салаты: сладкую кукурузу, зеленый горошек, филе сельди, крабовые палочки, колбасу в вакуумной упаковке. А еще наших героев ждут индивидуальные подарки. Мы закупили ткань на футболки и нижнее белье для бойцов. Для них с любовью и заботой будут пошиты футболки и нижнее белье с изображением вишенок», — рассказала URA.RU Елена. Волонтер добавила, что на передовую будут отправлены и спальники «для всех подразделений», которых курирует пермское отделение организации.
Ранее Елена и ее команда передали бойцам баню. Она была отправлена в зону СВО на грузовике. При этом в саму баню волонтеры сложили груз, сформированный по запросу военнослужащих.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!