Пермские волонтеры готовят новогодний сюрприз для участников спецоперации

«Разумеется, к Новому году бойцы получат сладкие подарки, но, также мы объявили сбор продуктов для новогодних салатов, чтобы наши герои могли накрыть новогодний стол. Ведь они как никто заслуживают новогоднее настроение! Сейчас волонтеры собирают ингредиенты, из которых военнослужащие смогут приготовить салаты: сладкую кукурузу, зеленый горошек, филе сельди, крабовые палочки, колбасу в вакуумной упаковке. А еще наших героев ждут индивидуальные подарки. Мы закупили ткань на футболки и нижнее белье для бойцов. Для них с любовью и заботой будут пошиты футболки и нижнее белье с изображением вишенок», — рассказала URA.RU Елена. Волонтер добавила, что на передовую будут отправлены и спальники «для всех подразделений», которых курирует пермское отделение организации.