Психбольница и владелец угнанного авто заплатят матери пермячки, сбитой на пешеходном переходе
Пермский краевой суд встал на сторону матери погибшей
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Жительница Перми добилась в суде материальной компенсации за гибель своей дочери, сбитой в 2022 году автомобилем. Ответчиками по гражданскому иску стали психиатрическая больница и владелец авто, которое попало в ДТП. В общей сложности с них будет взыскано в пользу истицы 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда в Telegram.
«С учетом степени вины каждого из ответчиков в причинении нравственных страданий родителя в связи со смертью дочери, с филиала „Чайковский“ Краевой клинической психиатрической больницы суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 1 200 000 рублей, с водителя угнанного автомобиля — 300 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.
Резонансное ДТП произошло в Индустриальном районе Перми. Пьяный пермяк на угнанном автомобиле въехал в людей , которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП погибла девушка 2005 года рождения, находившийся рядом с ней мужчина получил травмы. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, но виновник избежал ответственности за гибель пермячки, поскольку был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение.
Пермский краевой суд, рассматривая иск матери погибшей, согласился с тем, что трагедии можно было избежать, если бы владелец автомобиля выполнил свои обязанности и обезопасил машину. Однако мужчина оставил ключи в салоне. Это позволило постороннему лицу беспрепятственно угнать автомобиль и совершить ДТП. Психиатрическая больница понесет ответственность, поскольку является законным представителем недееспособного.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!