Психбольница и владелец угнанного авто заплатят матери пермячки, сбитой на пешеходном переходе

Пермский краевой суд встал на сторону матери погибшей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жительница Перми добилась в суде материальной компенсации за гибель своей дочери, сбитой в 2022 году автомобилем. Ответчиками по гражданскому иску стали психиатрическая больница и владелец авто, которое попало в ДТП. В общей сложности с них будет взыскано в пользу истицы 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда в Telegram.

«С учетом степени вины каждого из ответчиков в причинении нравственных страданий родителя в связи со смертью дочери, с филиала „Чайковский“ Краевой клинической психиатрической больницы суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 1 200 000 рублей, с водителя угнанного автомобиля — 300 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Резонансное ДТП произошло в Индустриальном районе Перми. Пьяный пермяк на угнанном автомобиле въехал в людей , которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП погибла девушка 2005 года рождения, находившийся рядом с ней мужчина получил травмы. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, но виновник избежал ответственности за гибель пермячки, поскольку был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение.

Продолжение после рекламы