Костин: рубль резко укрепился по двум причинам

Крепкий рубль оказался никому не выгоден, заявил Костин

Глава ВТБ Андрей Костин связал резкое укрепление рубля в ноябре прежде всего со снижением импорта и заявил, что текущий курс национальной валюты невыгоден ни федеральному бюджету, ни российским экспортерам. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters в преддверии инвестиционного форума «Россия зовет!», который пройдет в Москве в начале декабря.

По словам Костина, ключевую роль в динамике рубля сыграло резкое падение спроса на иностранную валюту со стороны экономики и населения, а вмешательство государства через операции на рынке только усиливает эффект. «Там несколько факторов. Прежде всего — низкий импорт. Продажу валюты, юаней правительством тоже надо прекратить. Вот, пожалуй, и все», — заявил глава ВТБ, комментируя предпосылки, которые привели к укреплению рубля.

Банкир подчеркнул, что механизм формирования курсов сейчас стал менее прозрачным. Он отметил, что ориентир по рублю фактически сместился с доллара на юань, а Центральный банк, по его оценке, отслеживает отдельные сделки банков, поскольку полноценный долларовый курс на бирже не формируется. Костин добавил, что общая потребность в валюте снизилась у всех категорий клиентов, включая граждан, которые «перестали доллары накапливать».

