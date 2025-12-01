Костин: рубль резко укрепился по двум причинам
Крепкий рубль оказался никому не выгоден, заявил Костин
Фото: Илья Московец © URA.RU
Глава ВТБ Андрей Костин связал резкое укрепление рубля в ноябре прежде всего со снижением импорта и заявил, что текущий курс национальной валюты невыгоден ни федеральному бюджету, ни российским экспортерам. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters в преддверии инвестиционного форума «Россия зовет!», который пройдет в Москве в начале декабря.
По словам Костина, ключевую роль в динамике рубля сыграло резкое падение спроса на иностранную валюту со стороны экономики и населения, а вмешательство государства через операции на рынке только усиливает эффект. «Там несколько факторов. Прежде всего — низкий импорт. Продажу валюты, юаней правительством тоже надо прекратить. Вот, пожалуй, и все», — заявил глава ВТБ, комментируя предпосылки, которые привели к укреплению рубля.
Банкир подчеркнул, что механизм формирования курсов сейчас стал менее прозрачным. Он отметил, что ориентир по рублю фактически сместился с доллара на юань, а Центральный банк, по его оценке, отслеживает отдельные сделки банков, поскольку полноценный долларовый курс на бирже не формируется. Костин добавил, что общая потребность в валюте снизилась у всех категорий клиентов, включая граждан, которые «перестали доллары накапливать».
На фоне этих факторов рубль в ноябре укрепился к юаню: курс китайской валюты на Московской бирже 28 ноября снизился на 3,01% по сравнению с уровнем 31 октября. Участники рынка связывают динамику с сокращением импорта, ослаблением внешнего спроса и действием бюджетных и регуляторных мер, которые ограничивают отток капитала и поддерживают предложение иностранной валюты внутри страны.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.