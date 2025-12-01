«За рамки возможного»: от слова Залужного остались в шоке даже в США
Сенатор США считает нереальными гарантии НАТО и ядерного оружия для Украины
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) назвал нереалистичными предложения о размещении ядерного оружия на Украине и её вступлении в НАТО. По его мнению, подобные идеи выходят далеко за рамки возможного и не имеют перспектив.
«Упомянутые гарантии безопасности, включая вступление в НАТО и размещение ядерного оружия на Украине, на мой взгляд, не пройдут», — заявил Грэм*, комментируя требования экс-главнокомандующего ВСУ. Его слова передает РИА Новости.
Ранее экс-главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный в статье для The Telegraph прямо призвал Запад рассмотреть возможность размещения на Украине ядерных вооружений. Сенатор Грэм*, в свою очередь, считает критически важным, чтобы анализ ситуации оставался в разумных пределах.
*Линдси Грэм — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
