«За рамки возможного»: от слова Залужного остались в шоке даже в США

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) назвал нереалистичными предложения о размещении ядерного оружия на Украине и её вступлении в НАТО. По его мнению, подобные идеи выходят далеко за рамки возможного и не имеют перспектив.