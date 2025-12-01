Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Европа

«За рамки возможного»: от слова Залужного остались в шоке даже в США

Американский сенатор отверг предложения Залужного о ядерном оружии на Украине
01 декабря 2025 в 21:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сенатор США считает нереальными гарантии НАТО и ядерного оружия для Украины

Сенатор США считает нереальными гарантии НАТО и ядерного оружия для Украины

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) назвал нереалистичными предложения о размещении ядерного оружия на Украине и её вступлении в НАТО. По его мнению, подобные идеи выходят далеко за рамки возможного и не имеют перспектив.

«Упомянутые гарантии безопасности, включая вступление в НАТО и размещение ядерного оружия на Украине, на мой взгляд, не пройдут», — заявил Грэм*, комментируя требования экс-главнокомандующего ВСУ. Его слова передает РИА Новости.

Ранее  экс-главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный в статье для The Telegraph прямо призвал Запад рассмотреть возможность размещения на Украине ядерных вооружений. Сенатор Грэм*, в свою очередь, считает критически важным, чтобы анализ ситуации оставался в разумных пределах.

Продолжение после рекламы

*Линдси Грэм — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал